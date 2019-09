Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Ölmarkt scheint die Auswirkungen der schweren Drohnen-Angriffe schneller als erwartet hinter sich lassen zu können, so die Analysten der Nord LB.



Nicht einmal 14 Tage nach den Anschlägen auf die wichtigsten Ölförderstätten Saudi-Arabiens hätten sich die Brent-Preise gen Süden orientiert und am Freitag bei USD 61,42 nur noch 2% höher als zum letzten Handelstag vor dem Anschlag geschlossen, wodurch fast die gesamten Gewinne (in der Spitze 10%) wieder abgegeben worden seien. Auf Wochensicht stehe ein Verlust von 4,7% zu Buche. Maßgeblich hierfür seien die positiven Statusberichte aus Riad. Übereinstimmend würden Bloomberg und die "Financial Times" berichten, dass das Förderniveau im Königreich bis dato wieder mehr als acht Mio. bpd betragen solle, womit nur noch 1,5 Mio. Barrel weniger als vor dem Anschlag gefördert würden. Bezugnehmend auf saudische Funktionäre könne die Förderleistung sogar zeitnah auf 11,3 Mio. bpd steigen.



Fraglich bleibe jedoch, ob dieses in Aussicht gestellte Volumen nur die reine Produktionsleistung beinhalte oder ob sich diese Aussage auch auf die Fähigkeit beziehe, den aus dem Boden extrahierten Rohstoff für den Export aufzubereiten. Obwohl auch der Generalsekretär der OPEC, Mohammed Barkindo, diese Einschätzung teile, sollten gewisse Zweifel an der Förderleistung nicht außer Acht gelassen werden. So stelle sich die Frage, warum der IPO von Saudi Aramco trotz der vermeintlich positiven Entwicklung auf das nächste Jahr verschoben werden solle. Zudem könne nicht valide ausgeschlossen werden, dass Saudi-Arabien sein Ölangebot nicht nur aus seinen Lagerbeständen oder den zuletzt importierten Ölprodukten speise. Ebenso preisbelastend hätten sich die steigenden Rohöl-Lagerbestände in den USA ausgewirkt. Die Zahlen der vorangegangenen Woche hätten einen Anstieg um 2,4 Mio. Barrel verzeichnet, wobei der Konsens jedoch mit einem Rückgang um 0,6 Mio. Barrel gerechnet habe. In Kombination mit schwachen US-Verbraucherdaten würden nun wieder verstärkt Konjunktur- bzw. Nachfragesorgen in den Vordergrund treten. (30.09.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.