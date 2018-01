- Wachstum und Entwicklung

- Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit

- Teilhabe



"Ein relativ starkes Wachstum des BIP führt nicht automatisch zu inklusivem sozioökonomischem Fortschritt und steigenden mittleren Lebensstandards - das lässt sich anhand des IDI erkennen", stellt das Weltwirtschaftsforum fest. So seien die USA zwar eines der Länder mit dem höchsten Wachstum, allerdings würden längst nicht alle Menschen daran teilhaben.



Führend in puncto Lebensqualität



So konnten die entwickelten Volkswirtschaften gemessen am BIP zwischen 2012 und 2016 im Schnitt um 5,3 Prozent zulegen. Dagegen verbesserten sich die Bereiche Teilhabe und Generationengerechtigkeit lediglich um 0,01 beziehungsweise 0,66 Prozent. Nur zwölf der 29 Industriestaaten konnten Armut und Einkommensungleichheiten verringern.



Insgesamt kommt Deutschland bei der Lebensqualität auf Platz zwölf. Geschlagen geben muss sich Europas größte Wirtschaftsnation vor allem den nordischen Ländern, allen voran Norwegen. Im direkten Vergleich mit den Industriestaaten der G7 hat Deutschland aber die beste Lebensqualität. Unter den G20-Staaten belegt das Land nach Australien Rang zwei.



Das World Economic Forum (WEF) ist eine gemeinnützige Stiftung, die alljährlich in Davos ein Treffen veranstaltet. Das 48. Jahrestreffen findet zwischen dem 23. und 26. Januar 2018 statt - das Motto: "Für eine gemeinsame Zukunft in einer zerrütteten Welt". Erwartet werden mehr als 3.000 Teilnehmer aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft. (23.01.2018/ac/a/m)





