"Äthiopien hat aus früheren Dürren gelernt und hat diesmal auch umfassend Vorsorge getroffen", betont Entwicklungsminister Gert Müller. Er besucht derzeit die Somali-Region, die besonders unter der Dürre leidet. Eine der Stationen seiner Reise: eine Siedlung, in der vor den Folgen der Dürre geflohene Menschen mit dem Nötigsten versorgt werden. Sauberes Trinkwasser, Nahrung und gesundheitliche Betreuung stehen dabei im Vordergrund. Trotz der besseren Vorbereitung überfordere das Ausmaß der aktuellen Dürrekrise nicht nur Äthiopien, sondern die Region insgesamt, so Müller.



"Im Südsudan, in Somalia, in Niger, Kenia oder Kamerun sterben die Menschen an Hunger, weil die Weltgemeinschaft zu spät reagiert, weil Gelder zu zögerlich fließen und auch erst dann, wenn die Katastrophe nicht mehr aufzuhalten ist", kritisiert Müller. Der Entwicklungsminister forderte daher, so schnell wie möglich einen dauerhaften UN-Krisenfonds einzurichten.



Konferenz bringt internationale Geber zusammen



Auch das Auswärtige Amt setzt auf internationale Zusammenarbeit: "Um eine dramatische Hungerkatastrophe zu verhindern, muss die internationale Gemeinschaft rasch zusammenfinden und umfassend tätig werden." Das sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Sebastian Fischer, am Montag (3. April) in Berlin. Am Mittwoch (5. April) werde daher auf Vorschlag von Außenminister Sigmar Gabriel eine Konferenz zum Horn von Afrika stattfinden. Humanitäre Organisationen wie das UNHCR, das Rote Kreuz und das Welternährungsprogramm sollen mit den notwendigen Mitteln ausgestattet werden.



Das Bundesentwicklungsministerium stellt in diesem Jahr insgesamt 300 Millionen Euro im Kampf gegen die Folgen der Dürre in Ostafrika zur Verfügung. Hinzu kommen 120 Millionen Euro für Humanitäre Hilfe aus dem Haushalt des Auswärtigen Amtes. Für den Südsudan hat das Außenministerium 40 Millionen Euro und für das Horn von Afrika zusätzlich noch einmal 15 Millionen Euro Hilfsgelder eingeplant. (Pressemitteilung vom 03.04.2017) (04.04.2017/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In Ostafrika herrscht derzeit die schlimmste Dürre seit fünf Jahrzehnten, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Entwicklungsminister Müller hat zusätzliche 100 Millionen Euro für die hungernden Menschen zugesagt. Bei einer Konferenz am Mittwoch will Außenminister Gabriel weitere internationale Geber gewinnen.Sie ist von der Dürre besonders betroffen: die Somali-Region im Osten Äthiopiens. Die nomadisch lebende Bevölkerung findet dort kaum noch Weideflächen für ihre Viehherden, ihre Lebensgrundlage ist unmittelbar bedroht. Schon jetzt sind in der Somali-Region etwa 1,7 Millionen Menschen dringend auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen. 5,6 Millionen Menschen leiden in Äthiopien akut an Hunger.