Merkel erinnerte daran, dass Deutschland immer auf soziale Marktwirtschaft gesetzt habe. "Die letztlich immer Wohlstand für alle und Wohlstand nicht nur für einige bedeutet hat." Wie dies durch vernünftige internationale Vernetzung besser zum Wohle von uns allen zu leisten sei, dazu hätten die Organisationen ihre Beiträge geleistet, berichtete die Bundeskanzlerin.



Schwerpunkte der G20-Präsidentschaft



Angesichts der deutschen G20-Präsidentschaft habe das Treffen eine besondere Bedeutung, so Merkel weiter. Alle Teilnehmer begrüßten, dass sich Deutschland in seiner G20-Präsidentschaft ganz besonders des Themas Afrika angenommen habe. Das Thema "Compact with Africa" fand besondere Unterstützung.



Eine gute wirtschaftliche Entwicklung und zwar in allen Teilen der Welt könne die Ursachen von Flucht und Migration am besten minimieren, erklärte die Bundeskanzlerin. "Deshalb müssen wir genau daran arbeiten", sagte sie.



Freier Welthandel hilft



In einem gemeinsamen Kommuniquée benannten die Teilnehmer einige der Entwicklungen, die auch Treiber der weltweiten Veränderungen sind. Dazu gehören die Digitalisierung, Bildung und Fragen der Handelspolitik. "Wir glauben, dass durch multilateralen Handel insgesamt die Gestaltung der wirtschaftliche Entwicklung und auch der Wohlstand vernünftiger gestaltet werden kann", so Merkel abschließend. (Pressemitteilung vom 10.04.2017) (11.04.2017/ac/a/m)





