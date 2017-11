Gemeinsame Werte



Das Abkommen basiert auf dem gemeinsamen Bekenntnis zur Achtung der demokratischen Grundsätze und der Menschenrechte. Zudem beruht es auf den Prinzipien der Rechtstaatlichkeit sowie der Anerkennung der Grundsätze der freien Marktwirtschaft und der nachhaltigen Entwicklung.



Konkret soll das Abkommen zum Beispiel Handel und Investitionen fördern, Terrorismus bekämpfen und zur Abrüstung beitragen.



Viertes Abkommen mit östlichem Partner



Nach den Assoziierungsabkommen mit Georgien, der Republik Moldau und der Ukraine ist das Partnerschaftsabkommen das vierte Abkommen mit einem östlichen Partner. Es signalisiert zudem, dass ein Land, das eng mit Russland verbunden ist, intensiv mit der Europäischen Union zusammenarbeiten kann.



Nach der Ratifizierung ist es laut Bundesjustizministerium notwendig, dass der Bundestag ein Vertragsgesetz verabschiedet. Teile des Abkommens, die nicht in die nationale Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, können bereits nach der Ratifikation durch die Republik Armenien vorläufig angewandt werden. (22.11.2017/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Union und Armenien wollen ein Partnerschaftsabkommen beschließen, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Kabinett hat der Unterzeichnung des Abkommens zugestimmt. Es soll unter anderem Handel und Investitionen fördern, Terrorismus bekämpfen und zur Abrüstung beitragen.Das EU-Partnerschaftsabkommens mit Armenien soll am Rande des Gipfeltreffens der Östlichen Partnerschaft in Brüssel am kommenden Freitag (24. November) unterzeichnet werden. Da es sich um ein gemischtes Abkommen mit Zuständigkeiten der EU und der EU-Mitgliedstaaten handelt, muss es von der EU und den EU-Mitgliedstaaten unterzeichnet werden.