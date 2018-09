Darüber hinaus spielt das individuelle Kaufverhalten, das verwendete Gerät oder auch der Wohnort eine Rolle dabei, welcher Preis dem Verbraucher angezeigt wird. Die Händler passen ihre Preise nach einem bestimmten Algorithmus an den Markt und an das Kundenprofil individuell an. So kann ein Online-Shop zum Beispiel über Cookies nachverfolgen, für welche Produkte und wie lange sich jemand dafür interessiert. Wer etwa ein Produkt in den sozialen Netzwerken häufig teilt, zahlt garantiert mehr.



Tipps zum Umgang mit "Dynamic Pricing"



- Vermeiden Sie Spontankäufe! Beobachten Sie die Preise online aufmerksam - vor allem auch zu unterschiedlichen Tageszeiten.



- Bei größeren, teureren Anschaffungen die Preise unbedingt über einen längeren Zeitraum vergleichen - zum Beispiel mittels Vergleichsportalen.



- Bestellen Sie zusätzlich zu einem herabgesetzten oder besonders preisgünstigen Produkt noch weitere Artikel, sollten Sie besonders aufpassen.



- Schauen Sie sich - insbesondere bei teureren Produkten - dasselbe Angebot mit einem anderen Browser an. Wichtig ist, dass beim zweiten Browser keine Cookies gespeichert sind, die eine Rückverfolgung zulassen. Unter dem Menu "Einstellungen" kann man die Cookies im Browser löschen.



- Stöbern Sie in Online-Shops nicht im eingeloggten Zustand. Sofern Sie sich als Nutzer angemeldet haben, kann der Händler Ihre Kaufvorlieben problemlos analysieren und die Preise für Sie entsprechend anpassen.



- Über die IP-Adresse Ihres Endgerätes erhält der Händler Hinweise auf Ihren Wohnort. Kommen Sie aus einer wohlhabenden Region, lässt das Rückschlüsse auf Ihre Finanzkraft zu. Das führt möglicherweise zu einer Preisanpassung "nach oben". Mit einem VPN-Dienst kann man seine Internetverbindung verschlüsseln und so seine IP-Adresse verbergen. (20.09.2018/ac/a/m)







