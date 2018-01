Aber Achtung: Wird die Steuererklärung verspätet eingereicht, droht ein Zuschlag. Dieser orientiert sich an der Höhe der festgesetzten Steuer. Er beträgt mindestens 25 Euro für jeden angefangenen Monat der Verspätung. Die heute üblichen zeitaufwändigen Fristverlängerungsverfahren entfallen damit.



Die Steuererklärung für 2017 muss noch nach den alt bekannten Fristen bis zum 31. Mai 2018 oder bis zum Jahresende 2018 beim Finanzamt eingereicht werden.



Steuererklärung vollständig elektronisch



Die veränderten Abgabefristen sind Teil des Gesetzes zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens. Es gilt seit Anfang 2017 und soll dabei helfen, den Steuervollzug an die veränderte Lebenswirklichkeit anzupassen und zukunftsfest zu machen. Ziel ist es, das gesamte Besteuerungsverfahren künftig elektronisch abzuwickeln: von der Steuererklärung über den Steuerbescheid, bis hin zu einem möglichen Rechtsbehelf oder dem Antrag auf Steuerstundung.



Die Mehrzahl der privaten Steuerzahler erhält dann ihren jährlichen Steuerbescheid automatisch über das Internet. Das soll die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Finanzverwaltung entlasten. Eine Verpflichtung, die Steuererklärung elektronisch abzuwickeln, soll es aber nicht geben.



Belege aufbewahren



Bürgerinnen und Bürger sollen ihre Steuererklärung in Zukunft deutlich einfacher erstellen und mit einer schnelleren Bearbeitung rechnen können. Ab 2018 müssen Steuerpflichtige deshalb ihre Papierbelege, wie Rechnungen und Spendenquittungen, nicht mehr einreichen. Weil das Finanzamt sie aber im Einzelfall anfordern kann, sollten Steuerpflichtige die Unterlagen aufbewahren, bis der Steuerbescheid unanfechtbar ist. Eine weitere Neuerung stärkt den Rechtsschutz der Steuerpflichtigen: Wer bei der Erstellung seiner Steuererklärung einen Rechen- oder Schreibfehler macht, kann ihn künftig leichter korrigieren. (Pressemitteilung vom 02.01.2018) (03.01.2018/ac/a/m)







