Auf den ersten Blick erscheint es sinnvoll, einen Kredit gegen das Risiko der Arbeitslosigkeit oder Berufsunfähigkeit mit einer sogenannten Restschuldversicherung abzusichern, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Aber Vorsicht: Sie sind in der Regel nicht zu empfehlen. Warum, erfahren Sie hier.



Eine Restschuldversicherung oder Ratenschutzpolice legen Händler oder Banken dem Verbraucher oftmals zugleich mit dem Kreditvertrag vor. Sie soll die Rückzahlung etwa im Falle einer schweren Krankheit, Arbeitslosigkeit oder sogar Tod absichern.



Kreditgeber bieten sie gerne an, denn damit sinkt das Ausfallrisiko des Kredits. Beim Verbraucher kann so schnell der Eindruck entstehen, ein Darlehensvertrag sei an den Abschluss einer solchen Versicherung geknüpft – auch wenn das nicht der Fall ist. Für alle Arten von Restschuldversicherungen gilt: Ihr Abschluss ist grundsätzlich freiwillig.

Ausschlussklauseln stellen Nutzen in Frage



Was auf den ersten Blick als sinnvolles Produkt erscheint, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung nicht selten als großes Ärgernis. "Restschuldversicherungen sind in der Regel überteuert und haben in den seltensten Fällen wirklich einen Nutzen für den Verbraucher", so die von der Bundesregierung geförderten Marktwächter Finanzen.



Infolge etlicher Ausschlussklauseln zahlen die Versicherungen in vielen Fällen nicht. Versicherer schließen etwa eine der häufigsten Fehlzeiten – eine psychische Erkrankung – oft vom Versicherungsschutz aus. Oder zahlen bei Arbeitslosigkeit erst nach einer Wartezeit von sechs Monaten.



Aufgrund hoher Provisionen, die Versicherer für die Vermittlung solcher Verträge zahlen, werden Restschuldversicherungen von Beratern gerne verkauft. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat festgestellt, dass die von den Versicherungsunternehmen an die Banken geleisteten Provisionen teilweise sehr hoch sind.



Die Vermittlungsgebühren und die Versicherungsprämie sind vom Kunden entweder als Einmalbetrag zu entrichten, was die Kreditsumme erhöhen kann. Oder sie werden auf den Jahreszins für das Darlehen aufgeschlagen.

Aufpassen bei den Kosten



Gibt die Bank den Kredit nicht ohne die Restschuldversicherung, ist sie verpflichtet, die Kosten dafür in den effektiven Jahreszins einzurechnen. Der Kunde muss dann entscheiden, ob er den Kredit zu diesen Bedingungen aufnehmen will.



Es steht ihm frei, auch von anderen Versicherungen Angebote einzuholen. Die Kosten einer freiwillig abgeschlossenen Restschuldversicherung müssen hingegen nicht in den effektiven Jahreszins des Kredites eingerechnet werden.

Europäische Regelung bringt Verbesserungen



Die europäische Versicherungsvertriebsrichtlinie, die seit diesem Jahr gilt, bringt wichtige Verbesserungen:



Verbraucher sind auch dann, wenn sie selbst nicht der Versicherungsnehmer sind, wie ein solcher zu informieren und zu beraten. Sie erhalten auch die gleichen Rechte, vor allem das Widerrufsrecht. Denn in vielen Fällen ist nämlich nicht der Kunde selbst Versicherungsnehmer, sondern die Bank, die ihm gleichzeitig die Versicherung vermittelt. Der Kunde wird als versicherte Person mit aufgenommen.



Darüber hinaus gilt nun generell, wenn eine Restschuldversicherung zusammen mit einem Kredit verkauft wird: Der Kunde muss nach einer Woche noch einmal schriftlich über das Widerrufsrecht belehrt werden.



Dabei ist ihm das Produktinformationsblatt mit allen wichtigen Informationen erneut zu übermitteln. Insbesondere mit den Kosten der Restschuldversicherung sowie dem Hinweis, dass der Abschluss der Versicherung freiwillig und nicht an den Kredit gekoppelt ist. Die Widerrufsfrist beginnt erst, wenn der Verbraucher diese Unterlagen erhalten hat.



Prüfen Sie genau, ob eine Restschuldversicherung sinnvoll ist. Fragen Sie nach, wie hoch die Kosten dafür sind. Lesen Sie die Vertragsunterlagen genau durch und prüfen Sie genau, welche Versicherungsfälle der Vertrag abdeckt. Lassen Sie sich niemals zum schnellen Vertragsabschluss drängeln. Bei Bedarf können Sie sich von den Verbraucherzentralen beraten lassen. Schwierigkeiten können Sie direkt an die Marktwächter Finanzen oder an die Beschwerdestelle der BaFin melden.







