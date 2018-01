Innovation und Arbeitsplätze durch Startups



Startups, junge Unternehmen sowie Existenzgründungen in den Freien Berufen haben für die Volkswirtschaft eine große Bedeutung: Sie schaffen nicht nur neue Arbeitsplätze, sondern fördern auch die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit in einer Sozialen Marktwirtschaft. Jährlich entstehen durch Neugründungen über 520.000 neue Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse.



Rahmenbedingungen für Existenzgründer verbessert



Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren auf vielfältige Weise die Förderung junger Unternehmen erweitert. Dazu gehört unter anderem, die Rahmenbedingungen zu verbessern und den Zugang zu Wagniskapital zu erleichtern. Damit soll vor allem Startups in der Hightech-Branche geholfen werden, an Beteiligungskapital zu kommen. Der sogenannte Mikromezzaninfonds soll vor allem kleinen Unternehmen beim Start unterstützen. Besonders wichtig für neue Unternehmen ist der Abbau bürokratischer Hemmnisse. Dieser Weg wird konsequent fortgesetzt.



In der Publikation "Starthilfe - der neue Weg in die Selbständigkeit" fasst das zuständige Bundeswirtschaftsministerium alle Fördermaßnahmen zusammen. In loser Folge stellen wir an dieser Stelle die aktuellen Förderprogramme des Bundes vor. Weitere Förderprogramme für Unternehmen bieten die Bundesländer, die Kommunen sowie der Europäischen Union an. (24.01.2018/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Neue Geschäftsmodelle modernisieren nicht nur die Wirtschaftsstruktur, sondern schaffen auch neue Arbeitsplätze, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Zuletzt haben in Deutschland Arbeitgeber mehr als 380.000 Firmen gegründet. Innovative Unternehmen zu fördern, gehört daher zu den wichtigsten wirtschaftspolitischen Zielen der Bundesregierung.Kleine und mittlere Unternehmen sind zentrale Pfeiler der deutschen Volkswirtschaft. Dies gilt insbesondere für Firmen, die von ihren Eigentümern oder von Familien geführt werden. Diese Unternehmen erwirtschaften mehr als die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts, beschäftigen rund Zweidrittel der Angestellten in Deutschland und bieten 80 Prozent aller Ausbildungsplätze an. Damit der Mittelstand seine Stärke als weltweit konkurrenzfähiger Teil der Wirtschaft erhalten kann, ist die Neugründung innovativer Unternehmen besonders wichtig.