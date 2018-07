Der österreichischen Ratsvorsitz wird die Schutzfunktion der EU insbesondere in drei Schwerpunktbereichen in den Vordergrund stellen:



- Sicherheit und Migration,

- Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit durch Digitalisierung und

- Stabilität in der Nachbarschaft.



Zusätzlich wird sich die EU während des zweiten Halbjahres mit dem Abschluss der Verhandlungen über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU (Brexit) und mit den Verhandlungen zum Mehrjährigen Finanzrahmen nach 2020 auseinandersetzen.



Österreich übernimmt nach 1998 und 2006 zum dritten Mal für sechs Monate die Ratspräsidentschaft.



Der Vorsitz im EU-Rat wird von den EU-Mitgliedstaaten im Turnus wahrgenommen und wechselt alle sechs Monate. Während dieser Zeit leitet der Vorsitz die Sitzungen und Tagungen auf allen Ebenen des Rates.



Seit 2009 arbeiten die Mitgliedstaaten, die den Vorsitz innehaben, in Dreiergruppen eng zusammen. Der sogenannte Dreiervorsitz formuliert langfristige Ziele und erarbeitet ein gemeinsames Programm, mit dem sich der Rat 18 Monate befassen wird. Auf der Grundlage dieses Programms stellt jedes der drei Länder sein eigenes, detaillierteres Sechsmonatsprogramm auf. Österreich übernimmt nun als letztes aus dem Dreiervorsitz mit Estland und Bulgarien den Vorsitz im Rat der EU. (Pressemitteilung vom 01.07.2018) (02.07.2018/ac/a/m)







