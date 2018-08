Zu Beginn ihres Treffens mit dem russischen Präsidenten betonte Merkel die gemeinsame Verantwortung für die Lösung von Krisen wie in Syrien und in der Ukraine. Grundlage für einen Frieden in der Ostukraine seien die Minsker Vereinbarungen, so Merkel, "wenngleich wir feststellen müssen, dass wir nach wie vor keinen stabilen Waffenstillstand haben."



Die Kanzlerin hoffe, dass es gelinge, zu Schulbeginn noch einmal den Versuch zu unternehmen, die Entflechtung der Konfliktparteien voranzubringen. Merkel sprach mit Putin auch über die Möglichkeit einer UN-Mission, die im Zusammenhang mit der Befriedung eine Rolle spielen könnte. Deutschland sei bereit, im Rahmen des Normandie-Formats hier weiter Verantwortung zu übernehmen.



Syrien: Humanitäre Katastrophe verhindern



Ein weiteres großes Gesprächsthema war der Syrien-Konflikt. Zunächst müsse es darum gehen, dass es bei den Kämpfen um Idlib nicht zu einer humanitären Katastrophe komme, betonte Merkel. "Wir beobachten, dass die Kampfhandlungen zurückgehen, aber damit ist natürlich noch keine Friedensordnung geschaffen." Deutschland wolle als als Mitglied der sogenannten "Small Group" dafür einsetzen, einen politischen Prozess in Gang zu bringen.



Schloss Meseberg liegt etwa 60 Kilometer nördlich von Berlin-Mitte in Meseberg, einem Ortsteil der Stadt Gransee. Seit 1996 gehört das Barockschloss der Münchener Messerschmitt-Siftung. Diese hat es umfassend denkmalgetreu restaurieren lassen und 2007 an die Bundesregierung übergeben - zum symbolischen Preis von einem Euro, für zunächst 20 Jahre. Seither nutzt die Bundesregierung das Schloss als Gästehaus. Immer wieder sind dort hochrangige Besucher aus dem In- und Ausland zu Gesprächen zu Gast. Auch für Klausurtagungen des Bundeskabinetts wird das barocke Anwesen regelmäßig genutzt.







