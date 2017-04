So wurden beispielsweise mehr als zwölf Milliarden Euro bereitgestellt, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Dem Entwicklungsministerium standen jährlich rund 1,5 Milliarden Euro für Ernährung, Landwirtschaft und ländliche Entwicklung zur Verfügung. Im Bildungsbereich war Deutschland 2015 mit ODA-Auszahlungen von 1,7 Milliarden Euro der größte bilaterale Geber weltweit.



Als Leistungen Öffentlicher Entwicklungszusammenarbeit (englisch: Official Development Assistance, ODA) werden die Gelder genannt, die DAC-Länder (Mitgliedsländer des Entwicklungshilfeausschusses der OECD) Entwicklungsländern direkt oder durch internationale Organisationen für Entwicklungsvorhaben zur Verfügung stellen.



Künftige Handlungsfelder



Neben einer Bilanz der vergangenen Legislaturperiode liefert der Entwicklungspolitische Bericht erstmals auch einen umfangreichen Ausblick auf zukünftige Handlungsfelder.



So legt das Dokument die notwendigen Maßnahmen dar, um den globalen Herausforderungen zu begegnen - wie dem weltweiten Bevölkerungswachstum, Klimawandel, Migrationsbewegungen und gewaltsamen Konflikten. Die Darstellung orientiert sich an den Leitbildern der Agenda 2030 und ihren Ziele für nachhaltige Entwicklung. Als zentrale Herausforderungen nennt der Bericht die Bereiche Ernährung, Überwindung von Armut und Hunger, Klima- und Umweltschutz, die gerechte Gestaltung der Weltwirtschaft sowie die Minderung von Fluchtursachen und die Sicherung von Frieden.



Dabei unterstreicht der Bericht der Bundesregierung die Bedeutung der Zusammenarbeit von Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft, um die anspruchsvollen Ziele der Agenda 2030 zu erreichen. (26.04.2017/ac/a/m)







