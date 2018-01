Bereits am Donnerstag (11. Januar) hatte Außenminister Sigmar Gabriel betont, dass Deutschland das Nuklearabkommen erhalten wolle. Das Abkommen sei im europäischen Interesse und im Interesse der Weltgemeinschaft, so Gabriel.



"Wenn jetzt das einzige Abkommen, das verhindert hat, dass in einer Region Atomwaffen entwickelt werden, zerstört würde, wäre das ein verheerendes Signal für alle anderen." Vor allem mit Blick auf Nordkorea sei ein Scheitern des Abkommens ein schlechtes Zeichen, so der Außenminister.



Gabriel hatte sich zuvor in Brüssel zusammen mit der EU-Außenbeauftragten, Federica Mogherini, sowie den Außenministern Frankreichs und Großbritanniens mit dem iranischen Außenminister getroffen.



Nach dem Treffen bekräftigte Mogherini, dass die EU am Atomabkommen mit dem Iran festhalte. Der Iran komme bislang seinen Verpflichtungen nach; neun Berichte der internationalen Atomenergiebehörde hätten dies belegt.



Sorge über Rolle des Iran in der Region



Die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Maria Adebahr, sagte am Montag in der Regierungspressekonferenz, Deutschland sehe das iranische Raketenprogramm und die regionale Rolle des Irans mit Sorge.



Bei der regionalen Rolle des Iran geht es unter anderem um die Rolle des Landes im syrischen Bürgerkrieg und die Unterstützung der Hisbollah. Hier sind auch deutsche und europäische Sicherheitsinteressen berührt.



Die Außenminister hätten beim Treffen am Donnerstag in Brüssel vereinbart, den Gesprächsfaden aufzunehmen und einen ernsthaften, intensiven Dialog zu führen. Deutschland werde sich im EU-Rahmen abstimmen und mit den amerikanischen Partnern darüber sprechen, wie man die nächsten 120 Tage gestaltet. (Pressemitteilung vom 15.01.2018) (16.01.2018/ac/a/m)







