Migration und die Zuwanderung von Flüchtlingen sehen junge Deutsche mehrheitlich als Herausforderung, allerdings nicht als Gefahr für die Sicherheit oder als Belastung für das Sozialsystem. Hier unterscheiden sie sich von den restlichen 15- bis 24-Jährigen, die in der Studie der Bertelsmann Stiftung befragt wurden und durchaus kritischer waren.



Gleichzeitig sind die jungen Deutschen im Vergleich diejenigen, die am häufigsten dafür plädieren, Flüchtlingen nach international vereinbarten Regeln Schutz zu gewähren.



Drittvariablen



Interessant hierbei: Die Bertelsmann Stiftung fragte unter anderem auch danach, wer in seiner direkten Umgebung regelmäßig auf Migrantinnen und Migranten trifft. Diejenigen, die Kontakt mit ihnen haben, zeigen eine deutlich positivere und optimistischere Einstellung zu den Zugezogenen als diejenigen, die nicht mit ihnen in Berührung kommen.



Herausforderungen angehen



Für die große Mehrheit soll es bei bestimmten Themenfeldern mehr Entscheidungen auf europäischer Ebene geben. Bei allen abgefragten Themenfeldern ist sogar die Mehrheit der Deutschen dafür, mehr Entscheidungen auf EU-Ebene zu haben. Besonders hoch war die Zustimmung bei der Bekämpfung von Terrorismus, der Förderung von Demokratie und Frieden sowie dem Umweltschutz.



Zukunft der Europäischen Union



Für die Zukunft der EU glaubt mehr als die Hälfte der Deutschen, dass die nächste Generation es schwerer haben wird als die heutige Generation. Mehr als zwei Drittel sind nichtsdestotrotz überzeugt: Die Europäische Union bietet eine gute Zukunftsperspektive für die heutige Jugend. Wichtig ist dem allergrößten Teil der jungen Deutschen zudem eine demokratische Regierung. Und für die Achtung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit und Menschenrechten steht die EU den Erhebungen nach besonders.



Bild der Europäer von Deutschland



Und umgekehrt? Was sagen Europäerinnen und Europäer eigentlich zu Deutschland? Europa hat ein gutes Bild von Deutschland, fragt man die Bürgerinnen und Bürger in den 28 EU-Ländern nach ihrer Meinung zur EU und ihren Mitgliedstaaten. Am häufigsten haben die Befragten ein positives Bild von Deutschland, gefolgt von Frankreich und der Europäischen Union insgesamt. In 26 der 28 Staaten gab die Mehrheit an, eine positive Meinung von Deutschland zu haben. (Pressemitteilung vom 11.04.2017) (12.04.2017/ac/a/m)





