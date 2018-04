Die Aufgaben von EUTM Mali:



- Ausbildung und Beratung an wichtigen Standorten der malischen Streitkräfte mit besonderem Fokus auf das Führungspersonal

- Beratung des malischen Verteidigungsministeriums und der Führungsstäbe sowie Ausbildungseinrichtungen der malischen Streitkräfte

- Unterstützung und Förderung der Kooperation von Streitkräften der G5-Sahel für eine grenzübergreifende Handlungsfähigkeit

- Beratung von Personal der G5-Sahel-Einsatztruppe in ihren Hauptquartieren

- Ausbildung von Truppenteilen der G5-Sahel-Einsatztruppe in Mali



Seit 2013 sind deutsche Soldaten im Rahmen von EUTM Mali im Einsatz. Das Ziel der Ausbildungs- und Beratungsmission ist die Wiederherstellung eines dauerhaften Friedens in Mali. Die malischen Streitkräfte und künftig auch die G5-Sahel-Einsatztruppe sollen künftig selbst für die Sicherheit in der Region sorgen.



Mali hat Schlüsselrolle in der Sahel-Region



Ein stabiles Mali ist ein Ziel des deutschen Engagements in der Sahel-Region und ein wichtiger Baustein der Afrikapolitik der Bundesregierung. Mali ist Kernland der Sahelzone und spielt damit eine Schlüsselrolle für Stabilität und Entwicklung der gesamten Region, nicht zuletzt aufgrund des grenzüberschreitenden Charakters von Herausforderungen wie Terrorismus, organisierter Kriminalität, irregulärer Migration und Schleusertätigkeiten.



Um den aktuellen Herausforderungen begegnen zu können, braucht der malische Staat unter anderem auch handlungsfähige Streitkräfte. Zukünftig soll auch das Personal der G5-Sahel-Einsatztruppe an den Standorten der Hauptquartiere beraten werden. Damit wird das Missionsgebiet auf die Einsatztruppe in Niger, Tschad und Mauretanien inklusive der notwendigen Versorgungswege ausgeweitet.



Die Staaten Niger, Burkina Faso, Mali, Mauretanien und Tschad bilden die G5-Sahel. Mit der Sahelzone wird das Gebiet südlich der Wüste Sahara bezeichnet. (11.04.2018/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Stabilisierung Malis ist ein Schwerpunkt des deutschen Engagements in der Sahel-Region, so die Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Deshalb hat das Kabinett die Fortsetzung des Bundeswehr-Einsatzes an der EU-geführten Ausbildungs- und Beratungsmission EUTM Mali beschlossen. Die personelle Obergrenze wird von 300 auf 350 Soldaten angehoben.Die Bundeswehr wird die unter EU-Führung stehende Ausbildungs- und Beratungsmission EUTM Mali fortsetzen. Das Kabinett hat das Mandat bis zum 31. Mai 2019 verlängert. Der Bundestag muss dem noch zustimmen.Neben dem Bundeswehreinsatz in Mali hat das Kabinett auch die Verlängerung des Anti-Piraterie-Einsatzes Atalanta am Horn von Afrika beschlossen.Deutschland beabsichtigt, ab November 2018 erneut den Missionskommandeur von EUTM Mali zu stellen. Damit wird auch die große Bedeutung der Region für die außen- und sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands und der EU unterstrichen. Um die mit der Übernahme dieser Verantwortung verbundenen Aufgaben übernehmen zu können, wird die Mandatsobergrenze von 300 auf 350 Soldatinnen und Soldaten angehoben.