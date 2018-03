Das deutsche Engagement bei UNMISS und UNAMID ist Teil der langjährigen Bemühungen der Bundesregierung um eine dauerhafte Konfliktbewältigung und Friedensförderung in Sudan und Südsudan. Es geht darum, die noch offenen Streitfragen zwischen Sudan und Südsudan beizulegen, um eine friedliche Koexistenz beider Staaten zu erreichen.



Mali ebenfalls im Fokus



Die Stabilisierung Malis ist ein Schwerpunkt des deutschen Engagements in der Sahel-Region. Wie Sudan und Südsudan ist sie ein wichtiges Ziel der Afrikapolitik der Bundesregierung.



Im vergangenen Jahr konnten wichtige Fortschritte in Mali erzielt werden. Dennoch hat sich die Sicherheitslage verschlechtert. Tiefgreifende Reformen des Sicherheitssektors sind ausgeblieben. 2018 wird ein entscheidendes Jahr für Mali, da Präsidentschafts- und Parlamentswahlen anstehen. Daher ist es sehr wichtig, dass Minusma das Land stabilisiert.



Die Mission wird zudem mit der regionalen Einsatztruppe der G5-Sahel-Staaten zusammenarbeiten. Sie hilft ihr logistisch beim Aufbau von Infrastruktur und unterstützt sie mit Verbrauchsgütern und beim Verwundetentransport innerhalb Malis.



Die Personalobergrenze des neuen Mandats wird auf 1.100 Soldatinnen und Soldaten angehoben. Für die Instandsetzung und Versorgung der Fahrzeuge wird mehr logistisches Personal benötigt. Außerdem hat Deutschland Anfang Dezember 2017 alle Aufgaben für die Leitung von Camp Castor übernommen. Zudem benötigt der Lufttransportstützpunkt in Niamey mehr Personal.



Deutschland ist in Mali nicht nur sicherheitspolitisch, sondern auch entwicklungs- und außenpolitisch engagiert. Die deutsche Unterstützung des Friedensprozesses folgt einem vernetzten Ansatz. Erst Ende Februar wurde gemeinsam mit Frankreich und der EU bei der G5-Sahel-Konferenz umfassende militärische und entwicklungspolitische Unterstützung beschlossen.



Kampf gegen den Terror im Mittelmeer



Deutsche Streitkräfte nehmen weiter an der Nato-geführten Maritimen Sicherheitsoperation "Sea Guardian" im Mittelmeer teil. Die Operation überwacht den Seeraum, um im maritimem Kampf gegen den internationalen Terrorismus und Waffenschmuggel vorzugehen.



Auch wird den Mittelmeeranrainern geholfen, eigene Kapazitäten zum Selbstschutz aufzubauen. Ergänzend wird die EU-Operation EUNAVFOR MED Operation SOPHIA durch Informationsaustausch und Logistik unterstützt.



Die Einsätze im Überblick:



- African Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID),

- United Nations-Friedensmission im Südsudan (UNMISS),

- Multidimensionalen Integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali (MINUSMA),

- Nato-geführte Maritime Sicherheitsoperation Sea Guardian im Mittelmeer (MSO SEA GUARDIAN) (07.03.2018/ac/a/m)







