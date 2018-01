"Einigkeit macht stark" lautet das Motto der bulgarischen Präsidentschaft. Bulgarien hat sich ganz bewusst für seinen nationalen Leitspruch entschieden. Damit stellt die bulgarische EU-Ratspräsidentschaft den Gedanken der Gemeinschaft - ein grundlegender Wert der EU - in den Mittelpunkt ihres politischen Programms.

Schwerpunkte der kommenden sechs Monate



Bulgarien will während seiner Ratspräsidentschaft die Europäische Union weiterentwickeln. Die Schwerpunkte sollen dabei auf diesen Themen liegen:



- die Zukunft Europas und die jungen Menschen - ein Europa der wirtschaftlichen und sozialen Annäherung und des Zusammenhalts,

- der Westliche Balkan - europäische Perspektive und Integration der Westbalkanländer,

- Sicherheit und Stabilität in einem starken und geeinten Europa sowie

- die digitale Wirtschaft und zukunftsgerechte Kompetenzen.



Der Vorsitz im EU-Rat wird von den EU-Mitgliedstaaten im Turnus wahrgenommen und wechselt alle sechs Monate. Während dieser sechs Monate leitet der Vorsitz die Sitzungen und Tagungen auf allen Ebenen des Rates. Seit 2009 arbeiten die Mitgliedstaaten, die den Vorsitz innehaben, in Dreiergruppen 18 Monate lang eng zusammen. Der sogenannte Dreiervorsitz formuliert langfristige Ziele und erarbeitet ein gemeinsames Programm, mit dem sich der Rat in den 18 Monaten befassen wird. Auf der Grundlage dieses Programms stellt jedes der drei Länder sein eigenes, detaillierteres Sechsmonatsprogramm auf. Der aktuelle Dreiervorsitz besteht aus dem estnischen, dem bulgarischen und dem österreichischen Vorsitz. (02.01.2018/ac/a/m)





