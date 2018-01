Momentan leben mindestens 100.000 Deutsche in Großbritannien. Für ihre Zukunft soll es so schnell wie möglich Klarheit und Planungssicherheit geben.



Negative Folgen für die EU-27 begrenzen



Warum ist das wichtig? Die Verflechtungen zwischen Großbritannien und den anderen EU-Staaten sind vielfältig und intensiv - auch zum Beispiel für Unternehmer, die grenzüberschreitend Handel treiben. Hier soll so schnell wie mögliche Rechtssicherheit über die Folgen des EU-Austritts geschaffen werden.



Auf Gebieten wie der Sicherheits- und Verteidigungspolitik oder der Bekämpfung des Terrorismus und des organisierten Verbrechens muss die enge Zusammenarbeit weitergehen. Hier gilt es, auch in Zukunft vertrauensvoll und im Interesse aller eng zu kooperieren.



Zusammenhalt der EU-27 stärken



Warum ist das wichtig? Der Ausgang des Referendums in Großbritannien war ein historischer Einschnitt in der 60-jährigen Geschichte der europäischen Einheit. In dieser Situation ist es elementar, den Zusammenhalt der verbleibenden 27 Mitgliedstaaten zu sichern.



Dies ist auch in den Monaten seit dem britischen Referendum am 23. Juni 2016 - trotz manchmal divergierender Einzelinteressen - gelungen. So gab es keine Vorverhandlungen einzelner Mitgliedstaaten mit Großbritannien. Die gemeinsamen Verhandlungsleitlinien waren ein weiterer Meilenstein in dem gemeinsamen Handeln der EU-27.



Die Kanzlerin betonte, dass die EU-27 auch mit der Herausforderung des Brexit ihre geostrategischen Interessen "sehr klar im Auge behalten" müsse. Gerade nun sei es wichtig, dass die europäische Position der 27 in der Welt "sehr deutlich" werde.



Was war bisher?



Das britische Volk hat am 23. Juni 2016 für den Austritt Großbritanniens aus der EU votiert. Damit steht die EU zum ersten Mal in ihrer Geschichte vor dem Austritt eines Mitgliedstaates.



In Artikel 50 des EU-Vertrages ist das Austrittsverfahren festgelegt. Mit dem offiziellen Austrittsgesuch Großbritanniens am 29. März 2017 hat das offizielle Austrittsverfahren begonnen.



Die EU und Großbritannien haben nun zwei Jahre - bis März 2019 - Zeit, ein Austrittsabkommen zu verhandeln. Nach diesen zwei Jahren endet die EU-Mitgliedschaft - es sei denn, der Europäische Rat und Großbritannien beschließen einstimmig, die Frist zu verlängern. Großbritannien ist bis zum Austritt weiterhin Mitglied der EU mit allen Rechten und Pflichten.



Der Europäische Rat hat in seiner Sondertagung als "EU-27" am 29. April 2017 Leitlinien für die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien festgelegt.



Die Leitlinien sind die Grundlage für das offizielle Verhandlungsmandat. Dieses ist umfangreicher und detaillierter. Ende Mai hat der Rat der Europäischen Union der Europäischen Kommission das Verhandlungsmandat erteilt. Das heißt, in den Verhandlungen wird die EU durch die Europäische Kommission vertreten - konkret durch ihren Chefunterhändler Michel Barnier.



Am 19. Juni 2017 haben die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien in ihrer ersten Phase begonnen. Diese erste Phase der Verhandlungen wurde am 15. Dezember 2017 beendet. Der Europäische Rat hat entschieden, dass genügend Fortschritt vorhanden war, um in die zweite Phase der Verhandlungen einzutreten. (Pressemitteilung vom 02.01.2018) (03.01.2018/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Großbritannien und die EU verhandeln seit dem 19. Juni 2017 über den Brexit, so die Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung: