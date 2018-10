- Außengrenzschutz stärken,

- die Kooperation mit Drittstaaten intensivieren und

- Sekundärmigration verhindern - einschließlich der Bekämpfung der Ursachen von Flucht und irregulärer Migration.



Bei der Inneren Sicherheit wird sich der Rat unter anderem mit der Bekämpfung von Kriminalität im Internet sowie der grenzüberschreitenden Verbreitung terroristischer Online-Inhalte befassen. Hier geht es - gerade mit Blick auf die kommende Europawahl - auch um den Schutz vor Desinformationskampagnen.



Finanzen und gemeinsame Währung



Die österreichische Ratspräsidentschaft wird zudem über den Stand der Beratungen des kommenden Mehrjährigen Finanzrahmens der Europäischen Union (MFR) für die Jahre 2021 bis 2027 berichten. Im Rahmen eines Arbeitsmittagessens findet dann ein Euro-Gipfel im so genannten inklusiven Format (zu 27 ohne Großbritannien) statt. Der Eurogruppenvorsitzende Mário Centeno wird über den Stand der Verhandlungen zur Vertiefung der WWU mit Blick auf den Euro-Gipfel im Dezember informieren.



Der Gipfel beginnt bereits am Mittwoch gegen 19 Uhr mit einem ersten Arbeitsessen der Staats-und Regierungschefs zu 27 zum Thema Brexit. Die britische Premierministerin wird zunächst berichten. Auf der Tagesordnung des Europäischen Rats am Donnerstag geht es bei der zweiten Arbeitssitzung um die drei Themen Migration, Innere Sicherheit, sowie Außenbeziehungen. Im unmittelbaren Anschluss findet der ASEM-Gipfel statt.



ASEM: Europa und Asien als globale Partner



Zwei Kontinente im Dialog: Direkt im Anschluss an den Europäischen Rat werden in Brüssel Vertreter von 51 europäischen und asiatischen Staaten zusammentreffen. Unter Vorsitz des Präsidenten des Europäischen Rates wird es um globale Themen gehen.



Dieses Jahr ist die EU Gastgeber des zwölften ASEM-Gipfels – einem Treffen mit globaler Bedeutung: Denn die 51 teilnehmenden Staaten vertreten gemeinsam rund zwei Drittel der Weltbevölkerung, des Welthandels und des globalen BIP.

Zusammenarbeit bei Handel, Investitionen und Konnektivität



Die Diskussionen im Rahmen des Gipfels werden sich mit dem übergeordneten Thema "Europa und Asien: globale Partner für globale Herausforderungen" befassen. Dazu werden sie die Möglichkeiten der Zusammenarbeit etwa in den Bereichen Handel und Investitionen sowie Konnektivität erörtern. Außerdem geht es um nachhaltige Entwicklung, Klimawandel und Sicherheitspolitik.



Der 12. Asien-Europa-Gipfel (ASEM-Gipfel) findet am 18. und 19. Oktober 2018 in Brüssel (Belgien) statt. Teilnehmen werden Staats- und Regierungschefs aus 51 europäischen und asiatischen Länder, Vertreter der Europäischen Union und der Generalsekretär des Verbands südostasiatischer Nationen (ASEAN). Der Präsident des Europäischen Rates Donald Tusk führt bei dem Gipfeltreffen den Vorsitz. (Pressemitteilung vom 17.10.2018) (18.10.2018/ac/a/m)







Der 12. Asien-Europa-Gipfel (ASEM-Gipfel) findet am 18. und 19. Oktober 2018 in Brüssel (Belgien) statt. Teilnehmen werden Staats- und Regierungschefs aus 51 europäischen und asiatischen Länder, Vertreter der Europäischen Union und der Generalsekretär des Verbands südostasiatischer Nationen (ASEAN). Der Präsident des Europäischen Rates Donald Tusk führt bei dem Gipfeltreffen den Vorsitz. (Pressemitteilung vom 17.10.2018) (18.10.2018/ac/a/m)