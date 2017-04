Das ganze Land im Blick behalten



Deutschland hat dem Libanon im vergangenen Jahr 386 Millionen Euro zur Bewältigung der Flüchtlingskrise zur Verfügung gestellt. Doch es gehe auch darum, neben den Flüchtlingen der Bevölkerung des Libanon zu helfen, so die Kanzlerin. "Es darf also nicht der Eindruck entstehen, dass sich die internationale Staatengemeinschaft nur um die Flüchtlinge kümmere, sondern wir müssen das ganze Land im Blick haben", so Merkel.



Deutschland unterstützt die Versorgung von Flüchtlingen durch UN- und andere im Libanon tätige Organisationen. Zu den Schwerpunkten der deutschen Unterstützung gehören die Bereiche medizinische Versorgung und Bildung.



Die Arbeit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit im Libanon konzentriert sich vor allem auf:



- Bildung: Rehabilitierung von Schulen und Verbesserung des Lernumfelds in öffentlichen Schulen mit libanesischen und syrischen Schülern

- Beschäftigungsförderung: Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitsuchenden im Libanon und der Funktionsfähigkeit des libanesischen Arbeitsmarkts

- Wasser: Unterstützung von syrischen Familien und aufnehmenden Gemeinden im Libanon bei der Wasserversorgung



Syrien-Konferenz in Brüssel



Merkel verwies zudem auf die Konferenz "Supporting the Future of Syria and the Region", die am 5. April in Brüssel stattfindet. Außenminister Sigmar Gabriel wird daran teilnehmen. Deutschland ist, wie schon bei der Londoner Syrien-Konferenz im vergangenen Jahr, Ko-Gastgeber. (04.04.2017/ac/a/m)







Die Einwohnerzahl des Libanon beträgt rund vier Millionen Menschen.