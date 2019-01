Merkel erinnerte an die schweren Zeiten der Finanzkrise: "Mir ist bewusst, dass die letzten Jahre für viele Menschen in Griechenland sehr schwierig waren." Europa habe sich aber mit drei Hilfsprogrammen solidarisch gezeigt und Griechenland "auf dem Reformweg in Richtung finanzieller und wirtschaftlicher Stabilität unterstützt."



Dieser Weg sei zweifellos steinig. Aber mit dem Abschluss des dritten Programms 2018 sei Griechenland "bereits weit vorangekommen. Das sollte Ansporn für die Zukunft sein", so die Kanzlerin. Zugleich versprachsie : "Griechenland wird auf seinem Weg auch weiterhin auf die Partnerschaft und Freundschaft Deutschlands bauen können."



Begegnungen mit Präsident und Zivilgesellschaft



Der zweite Tag ihrer Visite in Athen beginnt für Merkel mit einer Kranzniederlegung am Grabmal des unbekannten Soldaten am zentral gelegenen Syntagma-Platz. Hier erfolgt nach einer Schweigeminute auch die offizielle Begrüßung der Kanzlerin mit militärischen Ehren.

Im Präsidentenpalast folgt ein Gespräch mit dem Staatspräsidenten der Hellenischen Republik, Prokopis Pavlopoulos. Anschließend besucht Merkel die Deutsche Schule in Athen, wo deutsche und griechische Schüler gemeinsam lernen.



Das Besuchsprogramm am Freitag umfasst außerdem Begegnungen mit griechischen Kulturschaffenden, Wissenschaftlern und Intellektuellen sowie mit Vertretern deutscher und griechischer Unternehmen. Dabei geht es vor allem um den Stand der wirtschaftlichen Erholung in Griechenland.



Darüber hinaus trifft die Kanzlerin zum Abschluss den griechischen Oppositionsführer Kyriakos Mitsotakis, bevor sie die griechische Hauptstadt am späten Nachmittag in Richtung Berlin wieder verlässt. (10.01.2019/ac/a/m)







