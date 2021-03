Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Bumble-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Bumble-Aktie:

62,91 USD -0,62% (10.03.2021, 22:00)



ISIN Bumble-Aktie:

US12047B1052



WKN Bumble-Aktie:

A2QMTA



NASDAQ-Ticker-Symbol Bumble-Aktie:

BMBL



Kurzprofil Bumble Inc.:



Bumble Inc. (ISIN: US12047B1052, WKN: A2QMTA, NASDAQ Ticker-Symbol: BMBL) ist ein amerikanisches Social-Media-Unternehmen mit Sitz in Austin, Texas, das die Online-Dating-Anwendung Bumble betreibt, die die Kommunikation zwischen interessierten Benutzern erleichtert. (11.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bumble-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Bumble (ISIN: US12047B1052, WKN: A2QMTA, NASDAQ Ticker-Symbol: BMBL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem fulminanten Börsengang Mitte Februar sei der Aktie von Bumble schnell die Luft ausgegangen. Doch am Mittwochabend habe der Betreiber der Dating-Apps Bumble und Badoo erstmals seit dem IPO Quartalszahlen veröffentlicht - und die Aktien damit wieder ordentlich nach oben getrieben.Bumble habe für das vierte Quartal einen Umsatzzuwachs von 31 Prozent auf 165,6 Millionen Dollar bei Verlusten je Aktie von 0,01 Dollar vermeldet. Analysten hätten mit einem Umsatz von 163,3 Millionen Dollar etwas weniger vom Börsenneuling erwartet.Ähnlich stark wie der Umsatz sei die Anzahl der zahlenden Nutzer gewachsen, welche um 33 Prozent auf 2,7 Millionen zugelegt hätten. Eine kleine Enttäuschung für Anleger sei dagegen der Nettoverlust von 26,1 Millionen Dollar, nachdem im Jahr zuvor noch ein Gewinn von 17,2 Millionen Dollar erwirtschaftet worden sei.Für das anhaltende Wachstum spreche neben dem beschleunigten Nutzerzuwachs in der Pandemie auch das Alleinstellungsmerkmal, dass Frauen auf Bumble die Männer zuerst anschreiben würden, und die aktuell laufende globale Expansion des Unternehmens.Anleger sollten trotzdem lieber Tinder-Mutter Match Group treu bleiben: Bumble sei bislang nicht nachhaltig profitabel, wachse nur etwas schneller als die Match Group und sei obendrein beim Kurs/Umsatz-Verhältnis deutlich teurer. DER AKTIONÄR sieht nur wenige Gründe aktuell auf die Nummer Zwei am Markt zu setzen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Bumble-Aktie. (Analyse vom 11.03.2021)