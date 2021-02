Neben einem geringeren Wachstum weise Bumble außerdem für die ersten neun Monate 2020 einen Nettoverlust von über 116 Millionen Dollar aus. Diesen begründe das Unternehmen mit gestiegenen Betriebskosten. 2019 hätten die Amerikaner noch einen Nettogewinn von mehr als 85 Millionen eingefahren.



Die Apps der Bumble Holding hätten eine klare Zielgruppe: junge Menschen zwischen 18 und 35. Anders als die Match Group, die mittlerweile Dating-Portale für fast jede Altersklasse betreibe, gebe es bislang keine Hinweise, dass sich das Unternehmen breiter aufstellen wolle.



Stattdessen sei die Strategie, Nutzer über zusätzliche In-App-Angebote wie BFF und Bizz, über die platonische beziehungsweise geschäftliche Kontakte geknüpft werden könnten, zu gewinnen. Wie Bumble mitteile, würden diese Services bislang aber keine "signifikanten Umsätze" liefern, konkrete Zahlen würden erst gar nicht veröffentlicht.



Das große Interesse an Bumble im Vorfeld des IPO deute auf einen starken Börsengang hin. Das sollte auch der Aktie der Match Group guttun.



"Der Aktionär" bleibt bullish. (Analyse vom 11.02.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Bumble Inc.:



Bumble Inc. ist die Muttergesellschaft von Badoo and Bumble, zwei der weltweit umsatzstärksten Dating-Apps mit Millionen von Nutzern weltweit. Die Bumble-App wurde 2014 von CEO Whitney Wolfe Herd gegründet und ist eine der ersten Dating-Apps, bei denen Frauen im Mittelpunkt stehen. Die 2006 gegründete Badoo-App ist einer der Pioniere von Web- und Mobile-Dating-Produkten. Bumble beschäftigt derzeit über 600 Mitarbeiter in Büros in Austin, Barcelona, London und Moskau. (11.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bumble-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Bumble Inc. (BMBL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Donnerstag feiere Bumble sein Börsendebut an der Nasdaq. Zuletzt habe das Unternehmen nicht nur die Preisspanne angehoben, es habe auch die Zahl der Aktien erhöht, die ausgegeben werden sollten. Die Frage sei: Sollten Anleger bei Bumble Schmetterlinge im Bauch bekommen oder seien gebrochene Herzen vorprogrammiert?Die Bumble Holding sei Betreiber der Dating-Apps Bumble und Badoo. Mit zusammen knapp 42 Millionen monatlich aktiven Nutzern würden sie zu den weltweit beliebtesten Services in diesem Segment zählen. Seit 2019 gehöre die Bumble Holding mehrheitlich dem Investor Blackstone, der auch nach dem Börsengang noch etwa 80 Prozent der Anteile halten werde.Ursprünglich sei geplant gewesen, im Rahmen des IPO 34,5 Millionen Aktien auszugeben. Die Preisspanne sei auf 28 bis 30 Dollar angesetzt worden. Am Montag habe das Unternehmen seine Pläne aufgestockt. Platziert werden sollten nun 45 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 37 und 39 Dollar.Damit sei das Unternehmen zwar günstiger als der Konkurrent Match Group (16). Dort würden Analysten für 2021 einen Umsatz in Höhe von 2,8 Milliarden Dollar erwarten, was einem Plus gegenüber 2020 von etwa 18 Prozent entspreche.