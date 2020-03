Der weitere Pfad der Aktienmärkte hänge stark von der Dauer des Corona-Schocks ab. Es dürfte weiterhin sehr volatil bleiben. Langfristig spricht hingegen viel dafür, nicht zu pessimistisch zu sein: neben den massiven Stimulierungsmaßnahmen und der enormen relativen Attraktivität von Aktien auch das trockene Pulver vieler Anleger - die Bestände in Geldmarktfonds hätten eine neues Rekordniveau erreicht.



Die Q1-Berichtssaison werde einen weiteren Einblick in die Corona-Folgen schaffen. Für den S&P 500 werde die Berichtssaison mit den Q1-Zahlen der großen Banken an Fahrt aufnehmen. J.P. Morgan und Wells Fargo würden am 14.04. ihre Quartalszahlen vorlegen. Die eingeschränkten Aktienrückkaufprogramme während der Berichtssaison würden dem Markt in jedem Fall wichtige Käufer entziehen.



Morgen würden in China die offiziellen Einkaufsmanagerindices (PMIs) für das Dienstleistungs- und Verarbeitende Gewerbe veröffentlicht. Diese und die im Laufe der Woche veröffentlichten Caixin PMIs dürften weiteren Aufschluss über die wirtschaftliche Erholung von China geben. Des Weiteren würden die Einzelhandelsumsätze (Februar) und Arbeitslosenquote (März) in Deutschland sowie das US-Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Die März-PMIs für die USA, Italien und Spanien würden am Mittwoch (Industrie) und Freitag (Dienstleistung) und die US-Arbeitsmarktdaten am Donnerstag und Freitag publiziert. (30.03.2020/ac/a/m)





So absurd es auch erscheinen möge, der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei von seinem Tiefpunkt mehr als 20% gestiegen und habe somit bereits einen neuen Bullenmarkt gestartet. Handle es sich um eine Bärenmarktfalle oder um etwas Nachhaltigeres? Niemand könne das mit Sicherheit sagen. Zwar hätten die Aktienmärkte eine enorme Menge an schlechten Daten bereits eingepreist, aber nichts sei mit dem Coronavirus vergleichbar, was die Schwere des Schocks für die Wirtschaft anbelange.