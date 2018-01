Beide Seiten hätten zu Beginn der Wette je 320.000 Dollar in US-Staatsanleihen investiert. Nach Ablauf der Zehnjahres-Frist, so die Überlegung, sollte der Wert der Papiere genau dem Wetteinsatz von einer Million US-Dollar entsprechen. Diese Rechnung sei nicht aufgegangen: Angesichts der sinkenden Zinsen nach der Finanzkrise seien die Titel so gut gelaufen, dass die Million-Dollar-Marke schon im Jahr 2012 erreicht worden sei. Ende 2012 hätten sich beide Seiten darauf geeinigt, die Million in Aktien von Buffetts Firma Berkshire Hathaway zu investieren. Diese hätten sich seitdem mehr als verdoppelt.



Als sich im September vergangenen Jahres abgezeichnet habe, dass Buffett die Zehn-Jahres-Wette haushoch gewinnen werde, habe ihn Mark Yusko, Gründer und Chef-Anlagestratege des Hedgefonds Morgan Creek, zu einer erneuten Wette aufgefordert. Wieder sollte der Einsatz eine Million US-Dollar betragen. Doch diesmal habe Buffett abgelehnt.



Die Begründung: In zehn Jahren wäre der Starinvestor 97 Jahre alt. Er werde dann höchstwahrscheinlich nicht mehr in der besten Verfassung sein, um über die Ergebnisse zu sprechen, habe Buffett in einer freundlichen Mail an Yusko geschrieben. (04.01.2018/ac/a/m)





New YorkWien (www.aktiencheck.de) - Zum Jahreswechsel hat Investmentguru Warren Buffett einen Wettstreit gewonnen, der zehn Jahre lang lief, und so eine Million US-Dollar gewonnen, so die Experten von "FONDS professionell".Im Jahr 2007 habe Buffett mit dem Hedgefonds Protegé Partners gewettet, dass der US-Aktienindex S&P 500 über die kommenden zehn Jahre besser performen würde als eine Auswahl von Hedgefonds. Buffett habe recht behalten: In den vergangenen zehn Jahren sei der US-Leitindex im Durchschnitt um 7,1 Prozent pro Jahr gestiegen, während die vermeintlich talentierteren Hedgefonds-Manager mit ihren Fonds gerade einmal einen Wertzuwachs von 2,2 Prozent erreicht hätten. Seinen Gewinn wolle Buffett spenden.