Diese Strafe, die grundsätzlich 0,2% des BIP betrage, könne von den Finanzministern nur mit qualifizierter Mehrheit abgelehnt bzw. abgeändert werden. Allerdings könne die EU-Kommission auch eine niedrigere Strafe oder deren Entfall vorschlagen, so geschehen im Falle Spaniens und Portugals im Juli 2016. Auch eine Aussetzung eines Teils der Mittelzusagen aus den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds sei zu diesem Zeitpunkt erstmals möglich.



Überdies müssten die Euro-Finanzminister spätestens zwei Monate, nachdem sie zuvor formell festgestellt hätten, dass Italien keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen habe, neuerlich fiskalische Zielwerte sowie einen Zeitplan zu deren Erreichung vorschlagen - diesmal jedoch mit konkreten Einzelmaßnahmen (also möglicherweise im August 2019). Zudem bestehe für die EU-Kommission nun die Möglichkeit, vor Ort und ggf. zusammen mit der EZB Überprüfungsmissionen vorzunehmen.



Sollte Italien auch dann keine (ausreichenden) Maßnahmen ergriffen haben (es hätte dafür max. vier Monate Zeit, also bis Ende 2019/Anfang 2020), könnten die EU-Finanzminister auf Vorschlag der EU-Kommission mit qualifizierter Mehrheit abermals Strafzahlungen verhängen, diesmal jedoch in einer Höhe von 0,2% bis 0,5% des BIP. Sollte Italien auch danach nicht einlenken, könnten diese Strafzahlungen (0,2% bis 0,5% des BIP) ggf. jährlich auferlegt werden.



Wie könnte es nun weitergehen? Die Eröffnung eines Defizitverfahrens Ende 2018/Anfang 2019 erscheine sehr wahrscheinlich. Jedoch dürfte die EU-Kommission angesichts der Ende Mai anstehenden Europawahlen davor zurückschrecken, nach Eröffnung des Defizitverfahrens bereits im Frühjahr die Eskalation weiter voranzutreiben. Vielmehr erscheine nach etwaiger Verfahrenseröffnung wahrscheinlich, dass Italien bis Jahresmitte Zeit erhalte, um Maßnahmen zu ergreifen. Allerdings wäre selbst in diesem Falle wohl bis in den Herbst hinein mit keiner Entscheidung zu rechnen, da sich die Bildung einer neuen Kommission einige Monate hinziehen dürfte (nach den Europawahlen im Mai 2014 habe die Kommission Juncker erst am 1.11. ihre Arbeit aufgenommen).



Der politische Druck dürfte somit erst später in H2 2019 wieder steigen. Mit der realistischen Möglichkeit von Strafzahlungen konfrontiert und den geschlagenen Europawahlen im Rücken würden die Analysten erst dann einer pragmatischeren Herangehensweise der italienischen Regierung und damit einer letztendlichen Einigung eine höhere Wahrscheinlichkeit beimessen.



Die Eskalation des Budgetstreits sei an den Finanzmärkten negativ aufgenommen worden, die Risikoprämie italienscher Staatsanleihen (10J vs. DE) sei erneut über 300 BP gestiegen. Sie bleibe aber weiterhin deutlich unter ihrer jüngsten Höchstmarke von 325 BP. Die Marktteilnehmer würden sich nun auf eine längere Phase der Unsicherheit einstellen, konziliante Szenarien würden zunehmend ausgepreist. Auch die Analysten würden bis ins Q2 2019 keine Entspannung sehen. Weder der Marktdruck noch die realwirtschaftlichen Auswirkungen (erschwerte Kreditvergabe der Banken, die italienische Staatsanleihen halten würden) würden wohl bis dahin ausreichen, um einen Strategiewechsel der italienischen Regierung hervorzurufen.



Auch die Gefahr von Herabstufungen durch die Ratingagenturen würden die Analysten nach deren jüngsten moderaten Entscheidungen bis dahin nicht sehen. Die Risikoprämie dürfte in dieser Zeit mit erhöhter Volatilität um den Wert von 300 BP schwanken, bevor sie sich (ab) Mitte nächsten Jahres trotz des auch dann weiter bestehenden Budgetstreits mit der EU-Kommission wieder ihrem fundamental fairen Wert annähern dürfte. Die (moderate) Entspannung an den Finanzmärkten dürfte somit bereits vor der Entspannung auf politischer Ebene einsetzen. (19.11.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Was sich in den letzten Tagen und Wochen bereits abgezeichnet hatte, ist seit Dienstagabend letzter Woche Gewissheit: Die italienische Regierung hat ihren Budgetentwurf in den wesentlichen Kritikpunkten nicht überarbeitet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die fiskalischen Ziele stünden damit in eklatantem Widerspruch zu den Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Überdies mache Italien keinen Hehl aus der offenen Ablehnung des Regelwerks, womit sich das Land von anderen Euromitgliedern unterscheide, die sich in der Vergangenheit trotz partieller Verfehlungen zumindest zum Geist des Regelwerks bekannt hätten. Rom steuere folglich bewusst auf eine weitere Eskalation mit der EU-Kommission zu, die nun am Zug sei. Doch welche Möglichkeiten habe die Brüsseler Behörde?Voraussichtlich am 21. November veröffentliche die EU-Kommission einen Bericht, ob die (überarbeiteten) italienischen Budgetzahlen im Einklang mit den fiskalischen EU-Vorgaben seien. Dabei dürfte sie formal bestätigen, dass der vergangene und auch der erwartete Verlauf der Staatsverschuldungsquote nicht den Vorgaben entspreche und daher die Eröffnung eines Defizitverfahrens angebracht erscheine. Darüber, ob tatsächlich ein Defizitverfahren eröffnet werde, würden letztendlich die Euro-Finanzminister (nur Euroländer exkl. Italien seien stimmberechtigt) mit qualifizierter Mehrheit entscheiden. Eine solche Entscheidung könnte bereits Anfang Dezember fallen (das nächste reguläre monatliche Eurogruppentreffen finde am 3. Dezember statt), wahrscheinlicher wäre jedoch erst Anfang 2019.Auch wenn damit das Defizitverfahren formal eröffnet wäre (es wäre das erste Mal, dass ein Verfahren nicht auf Basis tatsächlicher sondern geplanter Fiskaldaten eröffnet würde), hätten beide Seiten zunächst einmal Zeit gewonnen. Denn neben fiskalischen Zielwerten und einem Zeitplan zu deren Erreichung (von den Euro-Finanzministern auf Empfehlung der Kommission beschlossen) bekäme Italien maximal sechs Monate, um konkrete Maßnahmen zu ergreifen (in besonders schwerwiegenden Fällen könnten es aber auch nur maximal drei Monate sein).Sollte sich Italien also auch nach der Eröffnung des Defizitverfahrens nicht bewegen, wäre die nächste Eskalationsstufe somit wohl erst zur Jahresmitte 2019 zu erwarten. Denn sollte die EU-Kommission nach Ablauf der Frist (max. drei oder sechs Monate) feststellen, dass Italien keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen habe und diese Feststellung von den Euro-Finanzministern bestätigt werde, wäre die EU-Kommission verpflichtet, den Euro-Finanzministern innerhalb von 20 Tagen eine Strafzahlung für Italien vorzuschlagen.