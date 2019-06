Abbildung 1: Die Buchhaltung kann mitunter für großen zeitlichen oder finanziellen Aufwand sorgen - doch ist Outsourcing immer die richtige Lösung? @ stevepb (CC0-Lizenz) / pixabay.com

Vorteile der Auslagerung

» Outsourcing schont Ressourcen: Das Beispiel soll eines verdeutlichen, nämlich dass ein Auslagern der Buchhaltung Ressourcen des Unternehmers schont. Dieser kann sich damit voll auf sein Kerngeschäft fokussieren - und den Geschäftsbetrieb weiter ausbauen.

» Outsourcing spart Zeit: Dieser Punkt zielt auf folgenden Aspekt ab. Regelmäßig werden Gesetze und Verordnungen angepasst oder neue Richtlinien eingeführt. Wer als Unternehmen die Buchhaltung intern erledigt, muss damit Schritt halten - sich also immer weiterbilden. Wird die Aufgabe an Spezialisten abgegeben, kümmern sich andere um das nötige Wissen.

» Outsourcing verringert Personalkosten: Gerade bei kleineren Mittelständlern sind ein bis zwei Mitarbeiter nur mit der Buchhaltung beschäftigt. Neben dem Arbeitslohn zahlen die Unternehmer Lohnnebenkosten. Totes Kapital, welches nicht zur Entwicklung des Unternehmens beiträgt. Auslagern von Buchhaltungsaufgaben lässt diese Stellen obsolet werden.

Dieser rechtliche Aspekt ist in der Entscheidung zu berücksichtigen. Und es gibt einen weiteren Aspekt zu bedenken: Erledigt der Steuerberater die Buchhaltung, ist der Weg zu Vorsteueranmeldungen und Jahresabschlüssen noch einmal deutlich einfacher. Vorteile, die am Ende den Ausschlag dafür geben können, sich fürs Outsourcing zu entscheiden. Zumal heute im Bereich externer Buchhaltung durchaus SaaS-Anbieter (Software as a Service) volldigital unterwegs sind.



Nachteile des Outsourcings

Buchhaltung auslagern und endlich in Ruhe auf das Geschäft konzentrieren - eigentlich landen Unternehmen so doch auf der Sonnenseite der Selbständigkeit. Ganz so einfach ist das Ganze natürlich nicht. Es gibt einige Punkte, welche das Outsourcing durchaus kritisch sehen lassen:



✓ Freigabe von Betriebsinterna: Wer sich als Unternehmen für diesen Schritt entscheidet, teilt sehr persönliche Daten. Dies bedeutet unter anderem, dass Dritte Kenntnis der Zahlungsmittelströme im Unternehmen haben. Darüber hinaus ist die Weitergabe der Zahlungsinformationen auch aus Datenschutzgründen relevant - Stichwort DSGVO.

✓ Vertragsbindung: Buchhaltungsagenturen müssen laufende Kosten stemmen und haben Interesse an langfristigen Zusammenarbeiten. Laufzeitverträge können allerdings zu einem Problem werden - wenn Unternehmen mit dem Buchhaltungsservice nicht zufrieden sind. Bleibt die Frage, inwiefern eine Auflösung des Vertrags möglich ist.

✓ Abhängigkeit von Dritten: Sobald die Buchhaltung nach außen gegeben wird, sind Unternehmen von Dritten abhängig. Dies sorgt für einen Mehraufwand bei Koordination und dem Zugriff auf relevante Daten - etwa, wenn eine aktuelle BWA erforderlich ist. Letztere können in Steuerfragen oder beim Antrag auf Betriebsmittelfinanzierungen notwendig werden.

Zuletzt bleiben als Nachteil noch die Kosten. Da sich die Gebühren teils recht unterschiedliche berechnen, greifen gerade Unternehmen mit vielen Einzelbuchungen schnell tief in die Tasche. Hierin ist klar ein Nachteil der externen Buchhaltung zu sehen.



Wann lohnt sich welche Option?

Wer fährt mit einer externen Buchhaltung besser und wo wird die Buchführung lieber intern erledigt? Eine durchaus nicht ganz einfach zu beantwortende Frage. Zu pauschal darf das Thema jedenfalls nicht betrachtet werden. Abzuwägen bleibt im Einzelfall immer, welche Hürde die Buchführung für das Unternehmen ist.



Für das eingangs beschriebene Beispiel wäre eine externe Buchhaltung - gerade, wenn im Monat eine überschaubare Anzahl von Belegen verbucht werden muss - die Möglichkeit, Kapazitäten freizumachen. Ist der finanzielle Nutzen größer als die Kosten des Buchhaltungsservice, heißt es am Ende Daumen hoch. Häufig wird dies in kleineren Unternehmen ohne eigenen Buchhalter der Fall sein.



Aber: Sofern Kundenbeziehungen nicht nach außen dringen sollen oder die Buchführung ein erhebliches Ausmaß angenommen hat, wäre die interne Buchhaltung der bessere Weg. Größere Unternehmen werden diesen Weg sicher irgendwann gehen - allein schon, um den Kommunikationsaufwand mit externen Dienstleistern zu minimieren.



Abbildung 2: Software-Lösungen sind heute bereits eine riesige Hilfe bei der Buchhaltung - in Zukunft dürfte sich dieser Bereich noch deutlich weiterentwickeln. Bildquelle: @ Goumbik (CC0-Lizenz) / pixabay.com



Fazit: Outsourcing der Buchhaltung kann sich rechnen

Steuern und Buchhaltung - zwei Themenkreise, die vielen Gründern und Kleinunternehmern die Nackenhaare zu Berge stehen lassen. Oft nach Feierabend oder an einem freien Tag erledigt, ist die Buchführung anfangs ein Buch mit sieben Siegeln, in das sich eingearbeitet werden muss. Genau dieses Know-how und der Zeitaufwand sind zwei Gründe, welche für das Auslagern der Buchhaltung sprechen. Auf der anderen Seite birgt dieser Schritt auch gewisse Risiken. Interne Betriebsdaten werden weitergereicht. Und ein Buchhaltungsservice kostet Geld. Letztlich ist das Outsourcing eine Medaille mit zwei Seiten. Welche überwiegt, hängt von individuellen Rahmenbedingungen wie Unternehmensgröße und Jahresumsatz ab. Lohnen kann sich dieser Schritt aber durchaus. (10.06.2019/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Deutschlandweit werden jedes Jahr hunderttausende Unternehmen neu gegründet. Ein Teil bleibt für Gründer Nebenerwerb, viele Firmen sind aber für den Vollerwerb entstanden. Eines eint alle Gründer - die Notwendigkeit der Buchhaltung. Kleinunternehmen mit überschaubaren Umsätzen haben Glück, hier ist die doppelte Buchführung kein Thema. Größere Firmen müssen in diesem Zusammenhang schon etwas mehr Aufwand betreiben - um den Ansprüchen der doppelten Buchführung zu entsprechen.Letztlich stellt sich die Frage, ob Buchführung im Unternehmen erledigt oder nach außen gegeben wird. Beides hat für Unternehmer Vor- und Nachteile. Buchhaltungsdienstleister kosten Geld, entlasten Selbständige aber im Hinblick auf den Aufwand für die Buchführung. Was spricht noch fürs Outsourcing?Buchhaltung auslagern - kommt für mich als Unternehmen nicht in Frage. Schließlich verursacht die Auslagerung doch zusätzliche Kosten. Auf den ersten Blick ist diese Betrachtung richtig. Allerdings geht eine solche Argumentation nicht weit genug. Auch die intern erledigte Buchhaltung verschlingt Geld. und auch Spezifikationen wie den zu wählenden Kontenrahmen auf dem laufenden halten. Zeit, welche am Ende für das Kerngeschäft fehlt - und für welche Auftraggebern keine Rechnung gestellt werden kann.Ein vierter Punkt, den Unternehmer oft nicht auf dem Radar haben, betrifft Buchhaltungsfehler. Sofern die komplette Buchführung inhouse abgewickelt wird, ist das Unternehmen immer voll verantwortlich - und muss daraus resultierende Schäden tragen. Eine Buchhaltungsagentur steht für einen Fauxpas gerade und wird schadenersatzpflichtig.