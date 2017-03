Börse Stuttgart-Aktienkurs Bucher Industries-Aktie:

258,782 EUR -2,12% (08.03.2017, 09:59)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Bucher Industries-Aktie:

275,50 CHF -3,33% (08.03.2017, 10:21)



ISIN Bucher Industries-Aktie:

CH0002432174



WKN Bucher Industries-Aktie:

A0EAHZ



Ticker-Symbol Bucher Industries-Aktie:

BUHA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Bucher Industries-Aktie:

BUCN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bucher Industries-Aktie:

BCHHF



Kurzprofil Bucher Industries AG:



Bucher Industries (ISIN: CH0002432174, WKN: A0EAHZ, Ticker-Symbol: BUHA, SIX Swiss Ex: BUCN, Nasdaq OTC-Symbol: BCHHF) ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit führenden Marktstellungen in Spezialgebieten des Maschinen- und Fahrzeugbaus. Die Geschäftsfelder umfassen spezialisierte Landmaschinen, Kommunalfahrzeuge, Hydraulikkomponenten, Produktionsanlagen für die Glasbehälterindustrie, die Getränke- und Umwelttechnik sowie Automatisierungstechnik. Das Unternehmen ist an der Schweizer Börse kotiert. (08.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Bucher Industries-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach GJ16-Ergebnissen sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie des Technologiekonzerns Bucher Industries AG (ISIN: CH0002432174, WKN: A0EAHZ, Ticker-Symbol: BUHA, SIX Swiss Ex: BUCN, Nasdaq OTC-Symbol: BCHHF).Furger belasse seine Schätzungen bezüglich Auftragseingang und Umsatz. Angesichts der unter den Erwartungen liegenden EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2016 senke der Analyst seine Rentabilitätsprognosen geringfügig um 30 bis 40 Bp. Zudem berücksichtige er die unter den Erwartungen liegende Rentabilität im Bereich Hydraulics, da dort ein Preisdruck entstanden sei. Aber Furger bleibe zuversichtlich, dass die umgesetzten Maßnahmen und die leicht höhere Nachfrage zu einer Rentabilitätsverbesserung bei Kuhn (Abbau von FTE in den USA, Flexibilisierung der Arbeitszeiten) und bei Municipal führen werde.Bucher habe die Refinanzierung eines Kredits in Brasilien erreicht, was zu Kosteneinsparungen von CHF 4 Mio. führe, die der Analyst in seinen Schätzungen nur teilweise berücksichtigt habe.Der FCF im Geschäftsjahr 2016 sei durch Vorauszahlungen von rund CHF 30 Mio. beeinflusst worden. Der Analyst bleibe jedoch zuversichtlich, dass der FCF im Geschäftsjahr 2017 durch das anhaltend starke NWC-Management, insbesondere bezüglich Lagerbestände, auf einem soliden Niveau bleiben werde (VontE CHF 147 Mio.). Die Verbesserung des RONOA-Niveaus von 9,7% werde für Bucher im Geschäftsjahr 2017 höchste Priorität bleiben.Bucher optimiere weiter seine Divisionen und investiere in Innovation, um überproportional vom nächsten Marktaufschwung zu profitieren. Dies gelte vor allem für die Kuhn Group. Das Wachstum von Bucher werde auch in Zukunft von einem erfolgreichen Mix aus organischem Wachstum und M&A getragen. Auf Basis der korrigierten Analystenprognosen und einer durchschnittlichen WACC von 7.0% (-10 Bp) ergebe das EVA/DCF-Modell einen Fair Value von CHF 275.Bei fairer Bewertung und mangels einer deutlichen Erholung im Agrargeschäft bestätigt Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, sein "hold"-Rating für die Bucher Industries-Aktie. Das Kursziel werde von CHF 260 auf CHF 275 erhöht. (Analyse vom 08.03.2017)Börsenplätze Bucher Industries-Aktie: