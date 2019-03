Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (18.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Jim Kelleher von Argus Research:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Jim Kelleher, Analyst bei Argus Research, die Aktien von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) weiterhin zum Kauf.Nach der Bekanntgabe des starken Quartalsberichts zeigen sich die Analysten von Argus Research optimistisch, dass Broadcom Inc. die Umsätze trotz der zunehmenden Herausforderungen im globalen Handel weiter steigern könne.Analyst Jim Kelleher geht davon aus, dass Broadcom im Verlauf der Zeit beim Geschäft mit mobilen Endgeräten wieder eine Erholung schaffe. Dies sollte zunächst die Infrastruktur betreffen und danach die Endgeräte.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Argus Research das "buy"-Votum und setzen das Kursziel von 325,00 auf 350,00 USD herauf.Börsenplätze Broadcom-Aktie:Berlin-Aktienkurs Broadcom-Aktie:258,87 Euro +4,49% (18.03.2019, 17:23)