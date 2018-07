Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

180,49 Euro +0,66% (19.07.2018, 13:20)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 208,78 +0,00% (19.07.2018, 14:40, vorbörslich)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (19.07.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse on Analyst Toshiya Hari von Goldman Sachs:Aktienanalyst Toshiya Hari von Goldman Sachs äußert in Bezug auf die Aktien von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) laut einer Aktienanalyse nur noch die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Nach der Übernahme von CA Technologies habe die Unsicherheit in Bezug auf den strategischen Fokus zugenommen, so die Analysten von Goldman Sachs. Es sei fraglich wie Broadcom Inc. sich in stärkerem Maße als Software-Unternehmen positionieren wolle und wie nachhaltig die Wettbewerbsposition im Halbleiter-Kerngeschäft sei.Es stelle sich die Frage, ob die im Radiofrequenz-Segment an Qorvo verlorenen Marktanteile den Beginn eines Trends darstellen würden? Analyst Toshiya Hari fordert vom Management mehr Klarheit wie die zukünftige Strategie aussieht. Es werde Zeit brauchen bis Investoren Vertrauen gewinnen würden.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse stufen die Analysten von Goldman Sachs den Titel von "buy" auf "neutral" zurück und reduzieren das Kursziel von 300,00 auf 220,00 USD.Börsenplätze Broadcom-Aktie:Düsseldorf-Aktienkurs Broadcom-Aktie:178,72 Euro -0,42% (19.07.3018, 13:16)