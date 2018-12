Frankfurt-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (12.12.2018/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Anthony Stoss von Craig-Hallum Capital:Im Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Anthony Stoss von Craig-Hallum Capital seine Kaufempfehlung für die Aktien von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO).Dank eines über den Erwartungen ausgefallenen Ergebnisses im Wireless-Geschäft habe Broadcom Inc. mit dem Quartalsbericht für erfreuliche Nachrichten gesorgt.Broadcom werde wahrscheinlich in 2019 die Dividende um mehr als 30% erhöhen. Dank der gekürzten Ausgaben im Hinblick auf CA werde der Free Cash flow angetrieben.Analyst Anthony Stoss geht davon aus, dass das Wireless-Geschäft in 2020 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren wird. Zum einen sollte verlorenes Apple-Geschäft zurückgeholt werden können und zum anderen dürfte 5G eine starke Nachfrage nach BAW-Filtern auslösen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Broadcom-Aktie: