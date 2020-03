Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (13.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) unter die Lupe.Der US-Halbleiterkonzern ziehe seinen Umsatzausblick für das laufende Jahr zurück. Dem Zulieferer von Apple fehle aufgrund der Epidemie des neuartigen Coronavirus die Sichtbarkeit, das Erlösniveau abzuschätzen, habe das Unternehmen am Donnerstagabend mitgeteilt. Die Broadcom-Aktie im nachbörslichen New Yorker Handel nach einem desaströsen Donnerstag weiter abgestürzt. Das Umfeld für Chip-Hersteller bleibe rau und Broadcom kein Kauf, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Nvidia.Börsenplätze Broadcom-Aktie: