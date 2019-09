Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (16.09.2019/ac/a/n)



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (16.09.2019/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Craig Hettenbach von Morgan Stanley:

Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Craig Hettenbach vom Investmenthaus Morgan Stanley Anlegern nach wie vor eine Gleichgewichtung der Aktien von Broadcom Inc.

Der Quartalsbericht von Broadcom Inc. habe keine große Überraschungen bereit gehalten. Das Management spreche von einer Talsohle im Halbleitersektor. Hoffnungen der Anleger auf eine kurzfristige Erholung hätten einen Dämpfer erhalten. Broadcom habe als Gründe die Spannungen im Handelsstreit und den Abbau von Lagerbeständen angeführt.

Die Analysten von Morgan Stanley halten derweil den Ausblick im Dezember für wichtiger. Dann stehe eine erste Indikation zur Entwicklung des Geschäftsjahres 2020 an.

In ihrer Broadcom-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Morgan Stanley das "equal-weight"-Rating und heben das Kursziel von 250,00 auf 265,00 USD an.