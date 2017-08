Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.

Sydney (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse des Analysten Srini Pajjuri von Macquarie Research:Aktienanalyst Srini Pajjuri vom Investmenthaus Macquarie Research rechnet bei den Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Macquarie Research sind der Meinung, dass Broadcom Ltd. auf absehbare Zeit die Dividende stärker steigern könne als die Peer Group. Bis 2019 sei eine Ausschüttung von 10 USD je Aktie und damit mehr als eine Verdopplung möglich.Im Falle einer Abnahme der M&A-Aktivitäten würde das Unternehmen angesichts einer vorteilhaften Steuerstruktur viel Spielraum für eine Erhöhung der Ausschüttungsquote haben, so der Analyst Srini Pajjuri.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse halten die Analysten von Macquarie Research am Votum "outperform" sowie am Kursziel von 280,00 USD fest.Frankfurt-Aktienkurs Broadcom-Aktie:213,48 Euro +1,40% (21.08.2017, 11:54)