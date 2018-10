Xetra-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:

36,98 EUR +1,22% (17.10.2018, 11:48)



London-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:

3.222,00 GBp +1,43% (17.10.2018, 12:01)



ISIN British American Tobacco-Aktie:

GB0002875804



WKN British American Tobacco-Aktie:

916018



Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BMT



London Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BATS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BTAFF



Kurzprofil British American Tobacco plc:



British American Tobacco (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF) ist einer der international größten Hersteller von Tabakprodukten. Die Unternehmensgruppe bietet mehr als 200 Zigarettenmarken an, unter anderem: Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Gauloises Blondes sowie HB. Darüber hinaus werden auch Zigarren, Pfeifentabak, Feinschnitttabak zum Selberdrehen der Zigaretten wie auch Snus hergestellt. British American Tobacco wurde 1902 gegründet und produziert in 44 Fabriken in 39 Ländern weltweit. Der Hauptsitz ist in London, UK. (17.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - British American Tobacco-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, reduziert in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Tabak-Konzerns British American Tobacco plc (BAT) (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker- Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF) von 44 GBP auf 36 GBP.British American Tobacco (BAT) habe ein Update (16.10.) zum Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht, das nach Meinung von Lusebrink gemischt ausgefallen sei. Der Konzern zeige sich dabei mit der Geschäftsentwicklung sehr zufrieden und sei weiterhin zuversichtlich, auf währungsbereinigter Basis ein gutes Umsatzwachstum erreichen zu können. Das bereinigte EPS (währungsbereinigt) solle die Zielsetzung (Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich) sogar übertreffen. Die Belastungen von der Währungsseite für das bereinigte EPS sehe BAT nun jedoch bei 7 (zuvor: +5 bis +6) Pp.Der Ausblick für den Zigarettenmarkt in 2018 werde beibehalten (rund -3,5% y/y; USA: -4,0% bis -4,5% y/y). Die Umsatzzielsetzung für die Produkte der nächsten Generation (NGP; u.a. Tabak-Heizprodukte, E-Zigaretten) sei jedoch auf 0,9 (zuvor: 1,0) Mrd. GBP gesenkt worden.Die BAT-Aktie habe zuletzt signifikant nachgegeben (1 Monat: -13%). Die Reduzierung des Ausblicks für die NGP-Produkte deute nach Ansicht des Analysten darauf hin, dass die Erwartungen an das Wachstum dieser Produkte branchenweit eher zu hoch seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze British American Tobacco-Aktie: