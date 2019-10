London-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:

Kurzprofil British American Tobacco plc:



British American Tobacco (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF) ist einer der international größten Hersteller von Tabakprodukten. Die Unternehmensgruppe bietet mehr als 200 Zigarettenmarken an, unter anderem: Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Gauloises Blondes sowie HB. Darüber hinaus werden auch Zigarren, Pfeifentabak, Feinschnitttabak zum Selberdrehen der Zigaretten wie auch Snus hergestellt. British American Tobacco wurde 1902 gegründet und produziert in 44 Fabriken in 39 Ländern weltweit. Der Hauptsitz ist in London, UK. (14.10.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - British American Tobacco-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Tabak-Konzerns British American Tobacco plc (BAT) (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF) von 32 GBP auf 29 GBP.Die BAT-Aktie habe in den letzten Wochen (1 Monat: -9%; zum Vergleich: Imperial Brands: -15%) deutlich nachgegeben. Ursächlich dafür sei nach Meinung des Analysten vor allem gewesen, dass die US-Regierung nach zahlreichen Todesfällen und Verletzten (26 Tote; 1.299 Verletzte) im Zusammenhang mit dem Konsum von E-Zigaretten mit Aromastoffen ein landesweites Verbot dieser E-Zigaretten prüfe. Künftig sollten nach dem Willen der US-Regierung nur noch E-Zigaretten mit Tabakgeschmack erlaubt sein. Falls es zu einer entsprechenden Regelung kommen sollte, wären davon auch einige Produkte der BAT-Marke Vuse betroffen.Mehrere US-Einzelhändler (u.a. Walmart) und zuletzt auch der Onlinehändler Alibaba hätten bereits auf die Probleme mit E-Zigaretten reagiert und diese sowie das Zubehör aus ihrem Sortiment genommen. Zudem würden die jüngsten Absatzzahlen des Marktforschungsunternehmens Nielsen für konventionelle Zigaretten in den USA für den Vierwochenzeitraum bis 22.02. (-6,7%) weiterhin eine deutlich rückläufige Entwicklung und nur eine leichte Verbesserung gegenüber der Entwicklung in den letzten zwölf Wochen (-7,0%) zeigen. Dies verdeutliche nach Erachten des Analysten, dass die Konsumenten in den USA aktuell auf die erhöhten Risiken bei E-Zigaretten kaum mit einer Rückkehr zu konventionellen Zigaretten reagieren würden.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die British American Tobacco-Aktie. (Analyse vom 14.10.2019)Börsenplätze British American Tobacco-Aktie:Xetra-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:30,96 EUR -0,56% (14.10.2019, 16:53)