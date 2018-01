Linz (www.aktiencheck.de) - Die Brexit-Verhandlungen haben gegen Jahresende 2017 endlich erste konkrete Ergebnisse gebracht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Neben der sogenannten "Scheidungsrechnung" sei auch der Status der EU-Bürger sowie das Grenzproblem mit Irland abgearbeitet. Dies habe dem GBP ( ISIN EU0009653088 WKN 965308 ) Mitte Dezember einen temporären Aufschwung mit Kursen bis knapp unter 0,8700 gebracht. Bei den nächsten Verhandlungen im März solle auch über einen gleitenden Übergang nach dem EU-Austritt im März 2019 gesprochen werden. Gute Ergebnisse sollten auch das GBP stärken. Tendenziell seien die Aussichten für das GBP gar nicht so schlecht. Einerseits biete das GBP einen Zinsvorteil von rund 1,0% gegenüber dem EUR und andererseits wachse die Wirtschaft solide, wenn auch wahrscheinlich langsamer als 2017. Mit etwas positiver Stimmung könnten wieder Werte bis 0,85 möglich werden. (05.01.2018/ac/a/m)