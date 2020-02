Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gerade einmal drei Tage nach dem offiziellen Austritt Großbritanniens aus der EU begannen gestern die Verhandlungen über die zukünftigen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Parteien, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Während die EU weiterhin an einer möglichst engen Anbindung interessiert sei, habe die britische Regierung ihre Entschlossenheit betont, an keinerlei EU-Regularien nach 2020 gebunden sein zu wollen und hierfür im Extremfall auch einen Rückfall der Handelsbeziehungen auf WTO-Mindeststandards hinnehmen würde. Vor diesem Hintergrund drohe zum Jahresende ein harter Bruch in den Wirtschaftsbeziehungen, was vor allem für Großbritannien auch mit erheblichen ökonomischen Risiken einhergehen dürfte.Das Britische Pfund habe mit kräftigen Verlusten auf die Veröffentlichung der Verhandlungsstrategie der Regierung Johnson reagiert. Dabei sei der Euro auf rund 0,85 GBP und damit wieder in die Mitte des seit Mitte Oktober etablierten Kurskorridors für EUR/GBP geklettert. (04.02.2020/ac/a/m)