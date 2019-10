Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Da der jüngste Vorschlag von Premierminister Boris Johnson für eine Anpassung des EU-Austrittsvertrages ohne die sog. "Backstop-Regelung" am Mittwoch bei der EU auf wenig Gegenliebe gestoßen ist, bleibt die Gefahr eines ungeregelten EU-Austritts Großbritanniens unverändert hoch, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Zuge dieser Ungewissheit habe sich die Stimmungslage der britischen Unternehmen in den letzten Monaten merklich eingetrübt. Nachdem am Dienstag und am Mittwoch bereits die September-PMIs für das Verarbeitende Gewerbe und den Bausektor enttäuscht hätten, sei gestern auch der Dienstleistungs-PMI mit 49,5 Punkten (August: 50,6) in den kontraktiven Bereich abgesackt. Vor dem Hintergrund der Markit-PMI-Daten drohe Großbritannien damit das Abrutschen in eine technische Rezession im dritten Quartal.



Trotz der schwachen Konjunkturindikatoren habe das Britische Pfund gestern zum Euro aufgrund der gestiegenen Hoffnung auf weitere Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien sogar leicht zulegen können. (04.10.2019/ac/a/m)



