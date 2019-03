Tradegate-Aktienkurs Brilliance China Auto-Aktie:

0,792 EUR -3,18% (21.03.2019, 11:44)



Hong Kong-Aktienkurs Brilliance China Auto-Aktie:

7,22 HKD -3,09% (21.03.2019)



ISIN Brilliance China Auto-Aktie:

BMG1368B1028



WKN Brilliance China Auto-Aktie:

884968



Ticker-Symbol Brilliance China Auto-Aktie Deutschland:

CBA



Hong Kong Ticker-Symbol Brilliance China Auto-Aktie:

1114.HK



Kurzprofil Brilliance China Automotiven Holdings Ltd.:



Brilliance China Automotive Holdings Ltd. (ISIN BMG1368B1028 / WKN 884968, Ticker-Symbol: CBA, Hong Kong Ticker-Symbol: 1114.HK) ist eine Beteiligungsholding, die hauptsächlich in China produziert und vertreibt. Das Unternehmen operiert in zwei Geschäftsfeldern: Herstellung und Vertrieb von Kleinbussen und Automobilkomponenten sowie Herstellung und Vertrieb von BMW Fahrzeugen. Die wichtigste operative Tochtergesellschaft des Unternehmens in China ist die Shenyang Brilliance JinBei Automobile Co., Ltd., die rund 90% des Umsatzes des Unternehmens erwirtschaftet. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Design und Umbau von Kleinbussen und Limousinen sowie der Bereitstellung von Finanzierungsdienstleistungen durch seine Tochtergesellschaften. (21.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Brilliance China Auto-Aktienanalyse von Analyst Ming-Hsun Lee von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer Aktienanalyse rechnet Ming-Hsun Lee, Analyst vom Investmenthaus BofA Merrill Lynch Research, bei den Aktien von Brilliance China Automotive Holdings Ltd. ( ISIN BMG1368B1028 WKN 884968 , Ticker-Symbol: CBA, Hong Kong Ticker-Symbol: 1114.HK) nur noch mit einer neutralen Kursentwicklung.Die Q4/18-Gewinne von Brilliance BMW seien enttäuschend ausgefallen.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research kürzen die EPS-Projektionen für China Automotive Holdings Ltd. für den Zeitraum bis 2020 um bis zu 22%. Analyst Ming-Hsun Lee reduziert das Kursziel von 10,70 auf 8,40 HKD.Die Aktienanalysten von BofA Merrill Lynch Research stufen in ihrer Brilliance China Auto-Aktienanalyse den Titel von "buy" auf "neutral" zurück.Börsenplätze Brilliance China Auto-Aktie:Düsseldorf-Aktienkurs Brilliance China Auto-Aktie:0,791 EUR -3,54% (21.03.2019, 13:15)