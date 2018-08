Stuttgart-Aktienkurs Brilliance China Auto-Aktie:

1,33 EUR -3,62% (29.08.2018, 13:09)



Tradegate-Aktienkurs Brilliance China Auto-Aktie:

1,37 EUR -1,44% (29.08.2018, 15:29)



Hong Kong-Aktienkurs Brilliance China Auto-Aktie:

12,40 HKD -4,17% (29.08.2018)



ISIN Brilliance China Auto-Aktie:

BMG1368B1028



WKN Brilliance China Auto-Aktie:

884968



Ticker-Symbol Brilliance China Auto-Aktie Deutschland:

CBA



Hong Kong Ticker-Symbol Brilliance China Auto-Aktie:

1114.HK



Kurzprofil Brilliance China Automotiven Holdings Ltd.:



Brilliance China Automotive Holdings Ltd. (ISIN BMG1368B1028 / WKN 884968, Ticker-Symbol: CBA, Hong Kong Ticker-Symbol: 1114.HK) ist eine Beteiligungsholding, die hauptsächlich in China produziert und vertreibt. Das Unternehmen operiert in zwei Geschäftsfeldern: Herstellung und Vertrieb von Kleinbussen und Automobilkomponenten sowie Herstellung und Vertrieb von BMW Fahrzeugen. Die wichtigste operative Tochtergesellschaft des Unternehmens in China ist die Shenyang Brilliance JinBei Automobile Co., Ltd., die rund 90% des Umsatzes des Unternehmens erwirtschaftet. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Design und Umbau von Kleinbussen und Limousinen sowie der Bereitstellung von Finanzierungsdienstleistungen durch seine Tochtergesellschaften. (29.08.2018/ac/a/a)



Singapore (www.aktiencheck.de) - Brilliance China Auto-Aktienanalyse von Analyst Michael Ting von CGS-CIMB:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Michael Ting, Analyst vom Investmenthaus CGS-CIMB, die Aktien von Brilliance China Automotive Holdings Ltd. ( ISIN BMG1368B1028 WKN 884968 , Ticker-Symbol: CBA, Hong Kong Ticker-Symbol: 1114.HK) nur noch zu halten.Die Halbjahreszahlen von Brilliance China Automotive Holdings Ltd. seien etwas schwächer ausgefallen als angenommen. Die Analysten von CGS-CIMB halten die Planungen des Managements für das Gesamtjahr angesichts des H1-Auslieferungsvolumens für etwas zu aggressiv.Hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse beim BBA JV sei es zu keiner weitergehenden Klärung gekommen. BMW habe aber Grund für eine Aufstockung der Beteiligung, was für Brilliance wiederum Gewinnrisiken bedeute.Analyst Michael Ting reduziert die EPS-Schätzungen für 2018 bis 2020 um 14 bis 23%. Angesichts der Unsicherheit über die zukünftige JV-Struktur dürfte ein Schatten über der Kursentwicklung liegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Brilliance China Auto-Aktie: