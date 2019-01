Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem der ISM-Index für die US-Industrie im Dezember den stärksten Rückgang seit Oktober 2008 verzeichnete und von 59,3 auf 54,1 Punkte zurückfiel, dürfte heute das Pendant für den Dienstleistungssektor im Mittelpunkt stehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass die beiden Sektoren kurzfristig durchaus eine divergierende Entwicklung ausweisen könnten. Im Durchschnitt der letzten drei Monaten habe der ISM-Index für den Servicesektor bei 60,9 Punkten und damit auf einem historisch außergewöhnlich hohen Niveau gelegen. Im Dezember würden die Analysten hier mit einer "Normalisierung" in Richtung von 56,8 Punkten rechnen. Auch wenn dies ein nach wie vor hohes Niveau sei, dürfte der von den Analysten erwartete Rückgang die Spekulationen über einen möglichen Abschwung der US-Konjunktur anheizen.



Ein deutlicher Rückgang des ISM-index in den USA hätte das Potenzial, für zusätzliche Unruhe an den Kapitalmärkten zu sorgen. Auch die US-Notenbank scheine die derzeitige Konjunkturentwicklung und die daraus für die Märkte resultierenden Unsicherheiten genau zu beobachten. So habe der Präsident der US-Notenbank, Jerome Powell, am Freitag angeführt, dass die FED in den kommenden Monaten vorsichtig agieren würde und im Bedarfsfall die Geschwindigkeit die Reduzierung ihrer Bilanzsumme anpassen könne. Diese Aussagen hätten für einen zunehmenden Risikoappetit der Anleger am Freitag gesorgt. (07.01.2019/ac/a/m)



