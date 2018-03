"Brexit"-Verhandlungen und die ungelöste Nordirlandfrage

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch stellte der Chefunterhändler der EU in den "Brexit"-Verhandlungen mit Großbritannien, der Franzose Michel Barnier, einen ersten Entwurf für den Austrittsvertrag vor, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Laut Theresa May könne dem kein britischer Premierminister je zustimmen. Unklar sei insbesondere die Nordirlandfrage: Einerseits den freien Personen- und Handelsverkehr zwischen Nordirland und der Republik Irland sicherzustellen und andererseits den "Brexit" ohne Zollunion zu vollziehen. Theresa May werde heute eine "Brexit"-Rede halten und ihre Vorstellung von den künftigen Beziehungen zur EU skizzieren. Zudem sei für Montag ein Statement der Premierministerin zum EU-Austritt im britischen Parlament geplant.



Seit September 2017 notiere die britische Währung in einer engen Handelsspanne um die Marke von 0,90 EUR/GBP. Die heutige Rede von Theresa May könnte ein Startschuss für eine weitere Abschwächung darstellen. Per Jahresende 2018 würden die Analysten mit 0,93 GBP rechnen. (02.03.2018/ac/a/m)





