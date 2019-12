Paris (www.aktiencheck.de) - Das Britische Pfund hat sich seit Jahresbeginn im Vergleich zum Euro äußerst robust präsentiert, kaum eine andere bedeutende Währung hat gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung so kräftig aufgewertet wie das Pfund. Und dies, obwohl die britische Wirtschaft alles andere als vor Kraft strotzt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Nach einem BIP-Rückgang im zweiten Quartal habe die Wirtschaft im dritten Jahresabschnitt lediglich um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zugelegt. Und auch was die Unternehmensstimmung angehe, bestehe auf der Insel noch ordentlich Luft nach oben. So sei der Einkaufsmanagerindex für die Industrie im Dezember um 1,5 Zähler auf 47,4 Punkte gefallen - und damit auf den niedrigsten Stand seit dem Sommer 2012. Das Pendant für den Dienstleistungssektor habe ebenfalls nachgegeben, und zwar von 49,3 auf 49,0 Punkte.



Die wirtschaftliche Stärke Großbritanniens habe das Pfund demnach wohl weniger beflügelt. Vielmehr dürfte das Pfund von der Hoffnung getragen worden sein, dass Großbritannien die EU mit einem Deal verlasse, zumal das Pfund vor allem in der zweiten Jahreshälfte zur Stärke geneigt habe. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Briten die EU mit einem Abkommen verlassen würden, sei zwar nach dem klaren Wahlsieg von Boris Johnson mit seinen Tories gestiegen, aber weiterhin noch längst nicht in trockenen Tüchern. Ein zunächst volatiler Seitwärtsverlauf beim Währungspaar EUR/GBP sei daher ein durchaus denkbares Szenario. (20.12.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.