Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gemäß der ersten Schätzung des britischen Statistikamtes (ONS) vom 26. Juli ist die britische Wirtschaft im 2. Quartal 2017 um 0,3% gg. Vq. gewachsen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das sei ein etwas stärkeres BIP-Momentum verglichen mit dem Jahresauftaktquartal (+0,2%) gewesen, habe aber erneut klar unter den Zuwächsen aus dem vergangenen Jahr gelegen (durchschnittliches Quartalsplus in 2016: 0,5%). Die BIP-Daten für den Zeitraum von April bis Juni dürften heute bestätigt werden und bekräftigen, dass die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem "Brexit"-Prozess die Wachstumsdynamik hemmen würden. Auch für die kommenden Quartale würden die Analysten nur mit verhaltenen BIP-Steigerungen rechnen, da sich sowohl die Unternehmen als auch die Verbraucher in Zurückhaltung üben würden und somit weder von den Investitionen noch vom Privatkonsum größere Wachstumsbeiträge zu erwarten seien. (24.08.2017/ac/a/m)





