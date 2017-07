Vor mittlerweile einem Jahr hätten die Briten im Rahmen eines Referendums für den Austritt aus der EU gestimmt. Mit jedem Tag, der seitdem verstrichen sei, sei immer deutlicher geworden, wie schwierig ein Rückzug Großbritanniens aus den gesetzlichen Regelungen, Institutionen und wirtschaftlichen Beziehungen der EU sein werde. Noch erschwert worden sei dieser Prozess durch den Umstand, dass sich Premierministerin May mit ihren vorgezogenen Neuwahlen schlicht verzockt habe. Dadurch sei ihre bereits schwache Verhandlungsposition noch zusätzlich beeinträchtigt worden. Die vielleicht größte Überraschung seit dem vergangenen Juni sei aber die robuste Tendenz, welche die britische Wirtschaft trotz des Referendums vorgelegt habe. Obwohl das Verbraucher- und das Unternehmervertrauen deutlich gesunken seien, hätten sich die harten Wirtschaftsdaten nämlich als sehr widerstandsfähig erwiesen.



Allerdings könnten die guten Zeiten demnächst vorbei sein. So sei das britische BIP im ersten Quartal schwächer ausgefallen und die Verbraucher würden allmählich die Auswirkungen des niedrigen Lohnwachstums und der steigenden Inflation spüren. Darüber hinaus hätten die Industrieproduktion sowie die Aktivitäten im produzierenden Gewerbe zuletzt nachgelassen. Obwohl Notenbankchef Carney seinerzeit dafür kritisiert worden sei, erscheine die proaktive Zinssenkung der Bank of England aus dem letzten September derzeit eher vorausschauend. Mit dem Beginn der Brexit-Gespräche nehme also auch die wirtschaftliche Unsicherheit zu und diese neue Realität spiegele sich in den Wirtschaftsdaten bereits wider.



Ein zweiter wichtiger Faktor könnte darin bestehen, dass sich die vorrangingen wirtschaftlichen Hindernisse, die es zu überwinden gelte, zusehends wandeln würden. Zunächst hätten sich die Ängste noch auf den Handel sowie auf die Frage konzentriert, wie der Zugang der Briten zum EU-Binnenmarkt in Zukunft aussehen könnte. Aber selbst für den schlimmsten Fall, also einer Rückkehr zu den Vorgaben und Zöllen der WTO, sei ein Teil der Belastung für den britischen Exportsektor durch die 13%-ige Abwertung des britischen Pfund gegenüber dem Euro abgefedert worden. Besorgniserregender sei deshalb vermutlich die zunehmende Unsicherheit um die Freizügigkeit der Bürger, die Rechte von Arbeitnehmern sowie die Flexibilität des Arbeitsmarktes.



So wachse die Verunsicherung britischer Firmen im Hinblick auf diese Probleme. Würden Unternehmen ihren Standort verlagern müssen? Wie würden sie nach dem Brexit noch qualifizierte Arbeitskräfte finden? Obwohl der freie Zugang zu den Märkten sowie di Freizügigkeit von Bürgern im Rahmen der Brexit-Verhandlungen wichtige Themen seien, könnten die Probleme im Hinblick auf den Status von Arbeitnehmern innerhalb der Wirtschaft die Handelsfragen im Exportsektor überwiegen.



Im letzten Jahr hätten sich die Vertreter der EU sowie Großbritanniens kaum auf einen gemeinsamen Nenner verständigen können. Dies gelte nicht nur für die zu verhandelnden Themen selbst, sondern auch für die Verhaltensregeln sowie den Ablauf der Gespräche. Die britischen Verhandlungsführer würden sich an den im Referendum zum Ausdruck gebrachten Willen der Bevölkerung gebunden fühlen. Die EU-Vertreter könnten jedoch keine Vorzugsbehandlung anbieten, ohne den Zorn der 27 übrigen Mitgliedstaaten auf sich zu ziehen. Stattdessen habe die EU sogar noch Öl ins Feuer gegossen, indem sie den Briten ein Brexit-Rechnung in Höhe von 60 Mrd. Euro vorgelegt habe.



Da es Theresa May nicht gelungen sei, die Stimmenmehrheit ihrer Konservativen Partei auszubauen, habe sich ihre Verhandlungsposition für die sowieso unübersichtlichen und schwierigen Gespräche noch einmal verschlechtert. Aus diesem Grund sei mittlerweile eine größere Zahl von Szenarios denkbar, obwohl anfangs viel für einen sauberen Schnitt, den sogenannten harten Brexit, gesprochen habe. Ein Jahr nach dem Votum sei die wirtschaftliche Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Brexit deshalb also nicht kleiner, sondern größer geworden. (13.07.2017/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Seit dem Brexit-Referendum aus dem letzten Juni war innerhalb der britischen Wirtschaft kein Wandel zu beobachten, der die konjunkturelle Entwicklung auf lange Sicht grundlegend verändern könnte, so Philippe Waechter, Chefvolkswirt von Natixis Asset Management.So verfüge Großbritannien nach wie vor über keinen Wettbewerbsvorteil, der Grund zu der Annahme gäbe, dass Großbritannien als Gewinner aus dem Brexit hervorgehen werde. Gleichzeitig scheinen die Briten mit einer gemäßigten Haltung seitens der EU zu rechnen, um die negativen Folgen des Brexit, die ihnen allmählich bewusst werden, einzudämmen, so Waechter. Er könne sich eine solche Vorgehensweise seitens der EU aber nicht vorstellen, so dass auch weiterhin von negativen Konsequenzen auszugehen sei, solange die neuen Rahmenbedingungen ausgearbeitet würden. Und das werde Jahre dauern. Schließlich möchte die EU auch keinen Präzedenzfall schaffen und werde deshalb an ihrer unnachgiebigen Haltung zulasten der britischen Wirtschaft festhalten.Ein weicher Brexit wäre für Großbritannien aber auch keine akzeptable Lösung, weil das Land in diesem Fall die Zuwanderung nicht selbst steuern könnte und sich auch weiterhin den Vorgaben für den Binnenmarkt beugen müsste - ohne Einfluss darauf nehmen zu können. Wie aber stünde es im Falle eines weichen Brexit um die Souveränität Großbritanniens? Sie wäre sogar schwächer als vor dem Referendum, weil London nicht in der Lage wäre, die Rahmenbedingungen sowie die Struktur des Binnenmarktes mitzugestalten. Somit könnten die Briten diese Vorgaben lediglich umsetzen. Ein weicher Brexit wäre also eine Art Selbstaufgabe der Briten. Wie aber könne man damit umgehen? Waechter wisse es nicht.