Da die Zustimmung zum Brexit beim Referendum im Juni maßgeblich von dem Wunsch getrieben gewesen sei, die Einwanderung zu begrenzen, sei dies für die britische Delegation um den "Brexit-Minister" Davis ein besonders sensibles Thema. Last but not least seien schließlich Handelsabkommen zu schließen, die an die Stelle der bisherigen Binnenmarktzugehörigkeit treten würden. Hier könnte das Königreich in einem "very hard brexit" schlimmstenfalls auf die WTO-Standards zurückfallen.



Was auch immer am Ende dabei herauskommen möge, bereits während der nächsten zwei Jahre würden die enormen Unsicherheiten wie Mehltau auf der wirtschaftlichen Aktivität des Inselreichs liegen. Die Investitionstätigkeit werde unter Druck geraten. Die durch das schwache Pfund hohen Inflationsraten würden zu einer Erosion der real verfügbaren Haushaltseinkommen führen und den Expansionsspielraum der privaten Konsumausgaben begrenzen. Die Analysten würden für dieses und nächstes Jahr mit einer Abflachung des Wirtschaftswachstums auf nur noch 1,2 bzw. 0,9% rechnen.



Politisches Gezänk sei mithin nicht nur zwischen Großbritannien und der EU zu erwarten, sondern auch im (noch) Vereinigten Königreich selbst. Das schottische Parlament habe sich gestern für ein Unabhängigkeitsreferendum im Frühjahr 2019 ausgesprochen, das freilich der Zustimmung der Regierung in London bedürfe. Die Verriegelung der grünen Grenze auf der grünen Insel zwischen Nordirland und der Republik Irland könnte Konflikte heraufbeschwören, die als beigelegt gegolten hätten.



Innerhalb der jetzt beginnenden formal zweijährigen Frist für durchaus komplexe Verhandlungen würden die Unwägbarkeiten einige Wellen schlagen. Tatsächlich müsse eine Einigung bereits nach 18 Monaten erzielt werden, damit das Verhandlungsergebnis noch das Europaparlament und die Parlamente der verbleidenden 27 EU-Länder passieren könne. In den somit lediglich verbleibenden rund 500 Arbeitstagen müssten die Briten mit den Gesprächspartnern auf Seiten der EU rund 21.000 Rechtsvorschriften neu verhandeln.