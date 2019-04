Trotzdem: Auch eine Lösung des Dilemmas halte Sadowski innerhalb der neuen Frist für denkbar. Möglichkeiten gäbe es genug - von der Norwegen- Plus-Lösung über die so genannte Backstop-Lösung bis hin zu einem Vertrag nach dem Vorbild Norwegens. "Die so genannte Norwegen-Plus-Lösung wäre eine softere Alternative, bei der Großbritannien in einer gemeinsamen Freihandelszone verbleiben würde. Es zeichnet sich bereits ab, dass ein solcher Deal Unterstützer finden würde."



Trotzdem sehe Sadowski einige Faktoren, die gegen die Norwegen-Plus-Lösung sprächen: "Zum einen müsste Großbritannien weiter die Freizügigkeit für EU-Bürger garantieren und zum anderen würden auch bei diesem Deal weiter Zahlungen an die EU anfallen. Damit wären einige der wichtigsten Pro-Brexit- Argumente hinfällig", so der Experte. Ob die Brexit-Hardliner damit leben könnten, sei zumindest fraglich. Auch für die Backstop-Lösung gebe es einige Faktoren, die für und wider sprächen. Darunter verstehe man die Vereinbarung, dass Großbritannien befristet Teil der Zollunion und Nordirland zusätzlich im europäischen Binnenmarkt bleibe, wenn innerhalb der Übergangsfrist kein Deal erreicht werde.



"Einige Brexit-Hardliner wollen diese Vereinbarung mit der EU neu verhandeln und durch eine alternative Lösung ersetzen. Das Problem dabei: Der Backstop kann nicht einseitig gekündigt werden. Sollte sich das Parlament für eine Backstop-Lösung entscheiden, wäre das Land auf den guten Willen der EU angewiesen. Ob man sich darauf angesichts des Aufwands einer Backstop-Alternative verlassen sollte, würde ich bezweifeln, insbesondere, da die EU eine Auflösung der bestehenden Verträge bislang mehrfach abgelehnt hat", erkläre Sadowski.



Ebenfalls zur Debatte stehe ein Vertrag nach dem Vorbild Kanadas. "Auch diese Variante steht bei begeisterten Brexiteers hoch im Kurs. Allerdings bleiben hier wichtige Fragen ungeklärt, da sich ein solcher Vertrag vorrangig auf den Handel konzentrieren würde. Für die Nordirische Grenze gäbe es aber beispielsweise immer noch keine Lösung, daher sehe ich kaum Chancen für einen solchen Deal", schätze Sadowski.



Außerdem könnte es auch zu einem neuen Referendum kommen, bei dem zumindest theoretisch die Möglichkeit eines Rücktritts vom Austritt bestünde - die Zeit für die Vorbereitung einer solchen Abstimmung wäre jetzt vorhanden. "Eine Volksabstimmung könnte auch mit einer der oben genannten Lösungen kombiniert werden. Ich befürchte allerdings, dass sich dafür keine Mehrheit finden würde. Als eine Abstimmung zuletzt diskutiert wurde, gab es lediglich 85 Stimmen dafür und die Labour Partei hatte ihre Mitglieder dazu aufgerufen, sich zu enthalten", fasse Sadowski zusammen. Auch für Neuwahlen gäbe es jetzt ausreichend Zeit, formuliert Sadowski weiter. Doch das würde auch wieder für neue Unsicherheit sorgen, denn auch in Großbritannien habe sich das politische Klima in den Jahren seit dem Referendum verändert. "Kaum noch jemand glaubt, dass die vielen Versprechungen der Brexiteers vor der Abstimmung sich tatsächlich so durchsetzen lassen. Welche politischen Kräfte sich bei Wahlen in der aktuellen Situation durchsetzen würden, lässt sich nur schwer abschätzen." (12.04.2019/ac/a/m)







