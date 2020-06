London (www.aktiencheck.de) - Das als hochrangig angekündigte Treffen zwischen Premierminister Johnson und einer Reihe von EU-Vertretern in dieser Woche endete mit der üblichen Handvoll freundlicher Platitüden, konnte die Verhandlungen aber letztlich nicht voranbringen, weil zentrale Bereiche ungelöst blieben, so Hetal Mehta, Senior European Economist, Legal & General Investment Management.Das sei jedoch ein extrem knapper Zeitplan für einen maßgeschneiderten Deal, wenn man bedenke, dass in diesem Jahr bisher kaum Fortschritte erzielt worden seien. Sowohl das Vereinigte Königreich als auch die EU hätten mit der Bekämpfung des Coronavirus alle Hände voll zu tun gehabt. Für Großbritannien steige die Gefahr, entweder ein Basisabkommen unterzeichnen zu müssen, um Zölle abzuwenden (mit dem Risiko eines erschwerten Marktzugangs aufgrund regulatorischer Änderungen), oder am Ende der Übergangsphase zu den WTO-Regeln zu wechseln.Die Deadline rücke näher, und die Märkte würden den Brexit zunehmend in den Fokus nehmen, insbesondere die Devisenseite. Die Experten seien der Meinung, dass die Märkte aktuell einpreisen würden, dass die Verhandlungen bis zur letzten Minute dauern könnten, ein harter Brexit letztlich aber doch vermieden werden dürfte. (17.06.2020/ac/a/m)