Das Parlament sei also zurück. Und nun? Für den Brexit bleibe alles so unklar wie zuvor auch. Zwar bedeute die Rückkehr des Parlamentes, dass Alleingänge von Boris Johnson in Richtung eines No-Deal-Brexit sehr viel schwieriger zu bewerkstelligen seien. Trotzdem sei es nicht einfach abzusehen, wohin die Reise gehen werde.



Vor seiner Zwangspause habe das Unterhaus noch ein Anti-No-Deal-Brexit-Gesetz verabschiedet, das Johnson dazu verpflichte, um eine Verschiebung der Austrittsfrist bis Ende Januar 2020 bei der EU zu bitten, wenn bis zum 19.10. kein Brexit-Abkommen verabschiedet worden sei und das Unterhaus immer noch einen ungeordneten Brexit ablehne. Johnson sei gegen die Beantragung einer solchen Verschiebung und dürfte versuchen ein rechtliches Schlupfloch zu finden, um dieses Gesetz umgehen zu können. Wenn es aber kein Schlupfloch gebe, sei schwer vorstellbar, dass er sich nicht an das Gesetz halten werde.



Möglicherweise habe die Rückkehr des Parlamentes die Verhandlungsposition von Johnson gegenüber der EU geschwächt. Johnson habe substantielle Veränderungen am bestehenden Brexit-Abkommen erreichen wollen - beispielsweise sollte der Backstop gestrichen werden -, um das Parlament doch noch von dem Abkommen zu überzeugen und einen Brexit mit Abkommen zu erzielen. Dafür habe er aber die Drohkulisse eines ungeordneten Brexit im Hintergrund gebraucht. Diese Drohkulisse sei jetzt nicht mehr vorhanden, womit die Verabschiedung eines Brexit-Abkommes und damit ein geordneter Brexit unwahrscheinlicher geworden seien.



Es werde wohl auf Neuwahlen im Vereinigten Königreich hinauslaufen, kombiniert mit einer Verlängerung der Austrittsfrist. Das bedeute aber keineswegs, dass ein ungeordneter Brexit vom Tisch sei, nur eben später. Denn bei Neuwahlen könnte Boris Johnson mit seinem radikalen Kurs, aus der EU "unter allen Umständen und notfalls ohne Deal" auszutreten, durchaus auf Zustimmung der Wähler treffen und dann könnte er seine Politik sogar vom Wähler legitimiert durchführen.



Wenn die Verlängerung der Austrittsfrist mit Neuwahlen verbunden sei, werde wohl auch die EU zustimmen, da sie sich davon einen Durchbruch in der festgefahrenen Situation versprechen dürfte. Allein eine Verschiebung der Austrittsfrist sei keine Lösung, sie verlängere nur die bestehende Unsicherheit. Die Briten hätten die Wahl zwischen einem ungeordneten Brexit oder einem geordneten Brexit, bei dem sie wohl nicht das Abkommen erhalten würden, dass sie gerne hätten. Pick your poison! (26.09.2019/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Anfang September hat der neue Premierminister Boris Johnson das britische Unterhaus in eine verlängerte Zwangspause (Prorogation) bis zum 14.10. geschickt, die von der Queen genehmigt worden ist, so Sintje Boie, Senior Analystin der Hamburg Commercial Bank.Begründung: Mit dem Wechsel an der Regierungsspitze sei eine Neuordnung der Parlamentsaktivitäten sowie der Regierung notwendig, die am 14.10. ebenfalls in einer Regierungserklärung, der so genannten Queen`s Speech, münden sollte.Der Schritt, das Parlament in eine Zwangspause zu schicken, sei im Vereinigten Königreich kein ungewöhnlicher. Kritisiert worden sei allerdings der lange Zeitraum sowie der Zeitpunkt - das Parlament wäre erst kurz vor dem offiziellen Brexit-Termin Ende Oktober zurückgekehrt und hätte damit kaum Möglichkeiten, diesen noch mitzugestalten. Vorgeworfen worden sei Boris Johnson zu recht, dass er das Unterhaus temporär entmachtet habe, um den Brexit nach seinem Ermessen durchzuführen.